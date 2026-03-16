हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पाकिस्तान को धोखा देकर IPL 2026 में खेलेगा वेस्टइंडीज का ये स्टार? LSG का बन सकता है हिस्सा

पाकिस्तान को धोखा देकर IPL 2026 में खेलेगा वेस्टइंडीज का ये स्टार? LSG का बन सकता है हिस्सा

IPL 2026: वेस्टइंडीज का एक स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलता हुए नजर आ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Mar 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग है. अक्सर विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के इच्छुक नजर आते हैं. बात जब पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और आईपीएल में चुनाव करने की हो, तो तकरीबन हर खिलाड़ी आईपीएल को ही चुनेगा. वेस्टइंडीज के स्टार स्पिनर गुडकेश मोती (Gudakesh Motie) भी कथित तौर पर ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं. 

ईएसपीएन क्रिकइंफो में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुडकेश ने भारत से वेस्टइंडीज लौटने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग से हटने का फैसला किया. वेस्टइंडीज स्पिनर को लीग में लाहौर कलंदर्स ने साइन कर लिया था. 

गुडकेश के पीएसएल छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जाने लगे कि वह अब आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं. लखनऊ में वह श्रीलंकाई स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को रिप्लेस कर सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में हसरंगा को लगी थी चोट 

हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में वानिंदु हसरंगा को चोट लगी थी. श्रीलंकाई खिलाड़ी को लखनऊ ने 2026 सीजन के लिए ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. हालांकि अभी गुडकेश मोती के हसरंगा को रिप्लेस करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या फैसला आता है. 

गुडकेश मोती का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

गौरतलब है कि गुडकेश मोती वेस्टइंडीज के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 11 टेस्ट, 34 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 35 विकेट चटकाए और 265 रन स्कोर किए. वनडे में मोती ने 42 विकेट अपने नाम किए और बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए. टी20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने बॉलिंग करते हुए 49 विकेट अपनी झोली में डाले. इस दौरान उनकी इकॉनमी 7.91 की रही. फॉर्मेट में बैटिंग करते हुए उन्होंने 205 रन स्कोर किए. 

 

यह भी पढ़ें: KKR में कौन लेगा हर्षित राणा की जगह? रिप्लेसमेंट पर नया अपडेट जान सिर पकड़ लेंगे आप

Published at : 16 Mar 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
PSL LSG Gudakesh Motie IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
पाकिस्तान को धोखा देकर IPL 2026 में खेलेगा वेस्टइंडीज का ये स्टार? LSG का बन सकता है हिस्सा
पाकिस्तान को धोखा देकर IPL 2026 में खेलेगा वेस्टइंडीज का ये स्टार? LSG का बन सकता है हिस्सा
आईपीएल 2026
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
आईपीएल 2026
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
आईपीएल 2026
IPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर
IPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: America अकेला, Trump की 7 देशों से अपील बेअसर | Iran Israel War | Netanyahu
55,000 मीट्रिक टन LPG...कितने लोगों को मिलेगी राहत?
LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की जी-हुजूरी करने वाले शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि ईरान बोला- Thank You Pakistan!
ट्रंप की जी-हुजूरी करने वाले शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि ईरान बोला- Thank You Pakistan!
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
विश्व
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
आईपीएल 2026
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
ओटीटी
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
जनरल नॉलेज
Banana Peel Slip: केले के छिलके पर क्यों फिसल जाता है पैर, किसी और पर क्यों नहीं?
केले के छिलके पर क्यों फिसल जाता है पैर, किसी और पर क्यों नहीं?
लाइफस्टाइल
Smriti Mandhana House: ट्रॉफी वॉल से लेकर होम जिम तक... देखें स्मृति मंधाना का सांगली वाला आलीशान आशियाना
ट्रॉफी वॉल से लेकर होम जिम तक... देखें स्मृति मंधाना का सांगली वाला आलीशान आशियाना
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget