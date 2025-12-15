ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई गोलीबारी में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार (14 दिसंबर) को हुए हमले में करीब 42 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला यहूदी पर्व हनुक्का के आयोजन के दौरान किया गया. इस अटैक को बाप और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया. हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है. अटैक के बाद हमलावर की मां का बयान सामने आया है.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस अटैक को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा यहूदी-विरोधी हमला करार दिया है. हमले के आरोपी 50 वर्षीय साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम पुलिस की हिरासत में है. 'टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मां वेरेना अकरम ने कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने कोई आतंकी हमला किया है. मेरा बेटा बहुत अच्छा है. वह न शराब पीता है और न ही धूम्रपान करता है. मेरा बेटा कभी गलत संगत में भी नहीं रहा.'

क्या आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की है साजिश

ऑस्ट्रेलिया में एक इस्लामिक सेंटर के सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी मिली है कि नवीद ने साल 2022 में मजहबी पढ़ाई पूरी की थी. अल-मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के प्रमुख एडम इस्माइल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. 'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हमले के बाद आरोपियों के घर जांच करने पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर लिया और जांच रोकने की भी कोशिश की. ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इस आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन भी तलाश रही हैं. हमलावर मूल रूप से पाकिस्तान से ही है.