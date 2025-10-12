लेकिन अंतरिक्ष में चुनौती अलग है. 625 किलोमीटर ऊपर से एक जगह रोशनी फोकस करने के लिए मिरर को 6.5 किलोमीटर लंबा बनाना पड़ेगा, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. कंपनी का कहना है कि सिर्फ 20 प्रतिशत धूप देने के लिए 54 मीटर चौड़े सैटेलाइट से लगभग 3,000 सैटेलाइट्स की जरूरत होगी, और यह केवल कुछ मिनटों के लिए.