Sunlight On Demand: अब कभी नहीं होगा अंधेरा...इस कंपनी के धांसू प्लान से रात में भी मिलेगी सूरज की रोशनी?
Sunlight On Demand: अमेरिकी की एक स्टार्टअप कंपनी स्पेस से धरती पर सूरज की रोशनी भेजने का प्रोजेक्ट बना रही है, जिससे रात में भी दिन जैसा उजाला मिल सकेगा. चलिए जानें कि यह कैसे संभव है.
Sunlight On Demand: कल्पना कीजिए कि रात में भी आपकी छत पर दिन जैसी रोशनी हो, सोलर पैनल लगातार काम करें और शहर कभी अंधेरे में न डूबे. यह सपना अब वास्तविकता बनने की कगार पर है. अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी Reflect Orbital ने एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाने की योजना बनाई है, जो अंतरिक्ष से धरती पर सीधे सूरज की रोशनी भेजेगा. कंपनी इसे सनलाइट ऑन डिमांड सिस्टम कहती है और दावा करती है कि इसका मकसद सोलर फार्म्स को रात में भी बिजली देना है.
Published at : 12 Oct 2025 02:57 PM (IST)
