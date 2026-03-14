सरकारी टीचर बनने का मौका, हिमाचल में JBT के 600 पदों पर भर्ती, 16 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

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सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी भर्ती का रास्ता खुल गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.



इस भर्ती के तहत राज्य में कुल 600 पदों को भरा जाएगा. आयोग के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें तय समय के अंदर अपना फॉर्म भरना होगा.



क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता



भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है. आयोग के अनुसार अभ्यर्थी ने सीनियर सेकेंडरी (12वीं) पास की होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा कोई मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए-





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