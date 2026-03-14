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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMost Ducks in IPL: IPL में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट होने वाले 5 खिलाड़ी, बड़े-बड़े नाम इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल

Most Ducks in IPL: IPL में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट होने वाले 5 खिलाड़ी, बड़े-बड़े नाम इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल

Most Ducks in IPL: आईपीएल में जहां बल्लेबाज बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं, वहीं कई दिग्गज खिलाड़ी बिना खाता खोले भी पवेलियन लौटे हैं. कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों के नाम इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Mar 2026 06:45 AM (IST)
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दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग IPL में बल्लेबाजों के बड़े-बड़े रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं. कई खिलाड़ी हजारों रन बना चुके हैं और कई ने शतकों की झड़ी लगाई है. हालांकि क्रिकेट का एक सच यह भी है कि कभी-कभी बड़े खिलाड़ी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और इससे पहले उन खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है जो इस लीग में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट हुए हैं.

1. ग्लेन मैक्सवेल - 19 बार डक

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस सूची में सबसे ऊपर हैं. मैक्सवेल ने 2012 से 2025 के बीच आईपीएल में 141 मैच खेले हैं और 135 पारियों में बल्लेबाजी की है. इस दौरान उन्होंने 19 बार बिना खाता खोले आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है. हालांकि उन्होंने 2819 रन भी बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 155 से ज्यादा रहा है.

2. दिनेश कार्तिक - 18 बार डक

भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने आईपीएल में 257 मैच खेले हैं और 18 बार डक पर आउट हुए हैं. कार्तिक ने इस लीग में 4800 से ज्यादा रन बनाए हैं और कई टीमों के लिए अहम पारियां खेली हैं.

3. रोहित शर्मा - 18 बार डक

भारतीय कप्तान और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम भी इस अनचाही लिस्ट में शामिल है. रोहित ने आईपीएल में 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं और दो शतक भी लगाए हैं. इसके बावजूद वह 18 बार बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं.

4. सुनील नारायण - 17 बार डक

सुनील नारायण को आमतौर पर उनकी घातक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई बार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग भी की है. तेज खेलने की कोशिश में नारायण 17 बार डक पर आउट हो चुके हैं.

5. राशिद खान - 16 बार डक

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने आईपीएल में 136 मैच खेले हैं और 16 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. हालांकि गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है.

आईपीएल जैसे बड़े मंच पर दबाव काफी ज्यादा होता है और यहां हर मैच में प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि बड़े-बड़े खिलाड़ी भी कभी-कभी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 में कौन सा खिलाड़ी इस अनचाही लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराता है. 

Published at : 14 Mar 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Rohit SHarma IPL Records DINESH KARTHIK GLENN MAXWELL SUNIL NARINE IPL 2026
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