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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAssi Lifetime Box Office: तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?

Assi Lifetime Box Office: तापसी पन्नू की 'अस्सी' रही फ्लॉप, जानें- कितना होगा लाइफटाइम कलेक्शन?

Assi Final Box Office: तापसी पन्नू की 'अस्सी' दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही है. इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और तापसी पन्नू स्टारर 'अस्सी'  बॉक्स ऑफ़िस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. धीमी शुरुआत के बाद इसकी कमाई भी कभी भी बंपर तेजी नहीं आई और अब तो इस फिल्म का थिएट्रिकल रन तकरीबन खत्म हो चुका है चलिए यहां जान लेते हैं 'अस्सी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है?

'अस्सी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कोर्टरूम 'अस्सी' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों से मुकाबलना करना पड़ा था. ऐसे में इस फिल्म को कमाई का ज्यादा मौका नहीं मिला. बता दें कि इस कोर्टरूम ड्रामा ने 1 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था और अपने पहले हफ़्ते में 6.50 करोड़ रुपये जोड़े थे. इसके बाद दूसरे हफ़्ते में इसकी कमाई का ग्राफ और गिर गया और इसने लगभग 2.45 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे हफ़्ते में तो इस फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम ही तोड़ दिया था और सिर्फ़ 90 लाख रुपये कमाए, जिसमें से लगभग 70 लाख रुपये तो सिर्फ़ वीकेंड में ही आए. इससे भारत में इसकी कुल कमाई 9.85 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच गई.

'अस्सी' की कितनी रह सकती है लाइफटाइम कमाई
हालांकि फ़िल्म के पास अभी एक हफ़्ता और है जिसमें कोई दूसरी बड़ी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन रोज़ाना की कमाई के कम आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि फ़िल्म अब पैकअप की तैयारी में है. मौजूदा ट्रेंड के आधार पर, ऐसा लगता है कि 'अस्सी' भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर कुल मिलाकर सिर्फ़ 10 करोड़ रुपये (नेट) के आस-पास ही कमा पाएगी. यह उस कमाई का लगभग एक-तिहाई है जो तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की पिछली फ़िल्म 'थप्पड़' ने बॉक्स ऑफ़िस पर की थी.

फ्लॉप साबित हुई 'अस्सी'
हालांकि दर्शकों ने 'अस्सी' को काफ़ी पसंद किया, लेकिन इसे ऑडियंस से उस तरह का साथ नहीं मिल पाया जिसकी इसे ज़रूरत थी. इस वजह से, 'अस्सी' बॉक्स ऑफ़िस पर फ़्लॉप साबित हुई. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद इस फ़िल्म को दर्शकों से किसी तरह की सराहना मिल पाती है या नहीं. बता दें कि 'अस्सी' में तापसी पन्नू के अलावा, कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब और अन्य कलाकारों ने भी अहम रोल प्ले किया है. 

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Published at : 14 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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Anubhav Sinha Taapsee Pannu Assi
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