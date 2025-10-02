एक्सप्लोरर
Riot Free State: यह है भारत का एकमात्र राज्य जहां कभी दंगा नहीं हुआ, जानिए क्या है शांति की वजह
Riot Free State: भारत का सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ऐसी जगह हैं जहां आज तक कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं इन जगहों का इतिहास और दंगा ना होने के पीछे की वजह.
Riot Free State: भारत ने कई दशकों से सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव झेलें हैं. फिर चाहे वह बड़े पैमाने पर हुए दंगे हो या फिर स्थानीय संघर्ष, ऐसी घटनाओं ने अक्सर देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसमें आज तक कोई भी दंगा नहीं हुआ। यह राज्य है सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप. आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Tags :Sikkim Lakshadweep Riot Free
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या है बोटॉक्स अंडर बुर्का, जिस पर कट्टर मुस्लिम देशों में पाबंदी? फिर भी जमकर हो रहा इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
7 Photos
गोलमटोल बच्चों को देखकर क्यों उमड़ता है प्यार, क्यों होती है उन्हें गले लगाने की इच्छा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion