इसी के साथ सिक्किम की भी सीमित आबादी है और दोनों क्षेत्र अलग-अलग धार्मिक और जातीय समूहों के बीच सह अस्तित्व का शानदार उदाहरण है. सिक्किम में नेपाली, लेप्चा और भूटिया आबादी होने के साथ भी यहां पर सांप्रदायिक सम्मान और संस्कृति काफी ज्यादा है.