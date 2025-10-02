हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Riot Free State: यह है भारत का एकमात्र राज्य जहां कभी दंगा नहीं हुआ, जानिए क्या है शांति की वजह

Riot Free State: यह है भारत का एकमात्र राज्य जहां कभी दंगा नहीं हुआ, जानिए क्या है शांति की वजह

Riot Free State: भारत का सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ऐसी जगह हैं जहां आज तक कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं इन जगहों का इतिहास और दंगा ना होने के पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Riot Free State: भारत का सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ऐसी जगह हैं जहां आज तक कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं इन जगहों का इतिहास और दंगा ना होने के पीछे की वजह.

Riot Free State: भारत ने कई दशकों से सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव झेलें हैं. फिर चाहे वह बड़े पैमाने पर हुए दंगे हो या फिर स्थानीय संघर्ष, ऐसी घटनाओं ने अक्सर देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसमें आज तक कोई भी दंगा नहीं हुआ। यह राज्य है सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप. आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.

भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आबादी लगभग 70,000 है. छोटी आबादी होने की वजह से यहां पर आपसी संबंध काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिस वजह से यहां शांति है.
भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आबादी लगभग 70,000 है. छोटी आबादी होने की वजह से यहां पर आपसी संबंध काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिस वजह से यहां शांति है.
इसी के साथ सिक्किम की भी सीमित आबादी है और दोनों क्षेत्र अलग-अलग धार्मिक और जातीय समूहों के बीच सह अस्तित्व का शानदार उदाहरण है. सिक्किम में नेपाली, लेप्चा और भूटिया आबादी होने के साथ भी यहां पर सांप्रदायिक सम्मान और संस्कृति काफी ज्यादा है.
इसी के साथ सिक्किम की भी सीमित आबादी है और दोनों क्षेत्र अलग-अलग धार्मिक और जातीय समूहों के बीच सह अस्तित्व का शानदार उदाहरण है. सिक्किम में नेपाली, लेप्चा और भूटिया आबादी होने के साथ भी यहां पर सांप्रदायिक सम्मान और संस्कृति काफी ज्यादा है.
शांति को बनाए रखने के लिए प्रभावी शासन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. लक्षद्वीप का प्रशासन शिकायतों को काफी जल्द दूर कर देता है और सिक्किम में भी शिक्षा और समान विकास पर ध्यान देने वाली नीतियां सामाजिक एकता को मजबूत कर रही हैं.
शांति को बनाए रखने के लिए प्रभावी शासन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. लक्षद्वीप का प्रशासन शिकायतों को काफी जल्द दूर कर देता है और सिक्किम में भी शिक्षा और समान विकास पर ध्यान देने वाली नीतियां सामाजिक एकता को मजबूत कर रही हैं.
इसी के साथ इन दोनों क्षेत्रों की आर्थिक नींव सामाजिक शांति में काफी ज्यादा योगदान देती है. लक्षद्वीप में मछली पकड़ना, नारियल की खेती और पर्यटन का काम ज्यादा है और सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर्यटन और जैविक खेती पर निर्भर है.
इसी के साथ इन दोनों क्षेत्रों की आर्थिक नींव सामाजिक शांति में काफी ज्यादा योगदान देती है. लक्षद्वीप में मछली पकड़ना, नारियल की खेती और पर्यटन का काम ज्यादा है और सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर्यटन और जैविक खेती पर निर्भर है.
यह दोनों ही क्षेत्र समझ और एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर जोर देते हैं.
यह दोनों ही क्षेत्र समझ और एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर जोर देते हैं.
इसी के साथ भूगोल भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप बाहरी प्रभावों को काफी ज्यादा सीमित करते हैं. इसी तरह सिक्किम का पहाड़ी इलाका एक बाधा के रूप में काम करता है.
इसी के साथ भूगोल भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप बाहरी प्रभावों को काफी ज्यादा सीमित करते हैं. इसी तरह सिक्किम का पहाड़ी इलाका एक बाधा के रूप में काम करता है.
Published at : 02 Oct 2025 05:59 PM (IST)
