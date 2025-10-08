भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

इसका सीधा असर यह होगा कि भारतीय बाजार में ये प्रीमियम ब्रांड ज्यादा किफायती हो जाएंगे. सिर्फ स्कॉच ही नहीं, बल्कि जिन, ब्रांडी, रम, वोदका, टकीला और साइडर जैसे अन्य ब्रिटिश मूल के पेय पदार्थ भी इस डील के तहत सस्ते होंगे.