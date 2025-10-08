एक्सप्लोरर
भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
India UK Trade Deal: भारत और यूके की नई ट्रेड डील के तहत ब्रिटिश प्रीमियम शराब ब्रांड्स के आयात शुल्क में कटौती की गई है, जिससे ये अब भारतीय बाजार में सस्ते मिलेंगे. आइए उन ब्रांड्स के नाम जानें.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर बुधवार को अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस दौरे के दौरान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने खास सुर्खियां बटोरी हैं. इस समझौते के जरिए ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि इससे स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग 19 करोड़ पाउंड का फायदा हो सकता है. वहीं, भारतीय ग्राहकों के लिए इसका फायदा यह है कि वे प्रीमियम ब्रिटिश शराब को अब पहले से कम कीमत में खरीद पाएंगे. चलिए जानें कि आखिर कौन से ब्रांड की शराब सस्ती हो सकती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 01:36 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
7 Photos
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
विश्व
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत और यूके की ट्रेड डील से इन बड़े ब्रांड्स की शराब हो जाएगी सस्ती, एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion