समोसे की सबसे पुरानी जड़े दसवीं सदी के फारस में मिलती हैं. यहां इसे सनबोसाग के नाम से जाना जाता था. बाद में यह मध्य पूर्व में संबुसक या संबुसाज के नाम से फैला. इनमें आमतौर पर मांस और मेवे भरे होते थे.