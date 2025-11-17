रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस

वोदका सबसे क्लीन ड्रिंक मानी जाती है, लेकिन यह सबसे नेचुरल है या नहीं, यह बहस का मुद्दा है. वोदका किसी भी चीज से बन सकती है, जैसे आलू, अनाज, यहां तक कि शुगर बीट्स से भी. इसे कई बार डिस्टिल किया जाता है, ताकि अधिकतम शुद्धता मिले. कई ब्रांड्स इसे सात से दस बार तक डिस्टिल करते हैं और फिर कार्बन फिल्टर से गुजारते हैं.