रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस
Making Process Of Rum Vodka Whiskey: शराबें एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनकी जड़ें और सफर बिल्कुल अलग हैं. आखिर कौन सी शराब नेचुरल है, इसका जवाब जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है.
अक्सर लोग शराब पीते समय सिर्फ ब्रांड और फ्लेवर पर ध्यान देते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होता है कि रम, व्हिस्की और वोदका तीनों की जड़ें कितनी अलग हैं. इनमें से कौन सी ड्रिंक सबसे नेचुरल है, किसकी मेकिंग सबसे कम प्रोसेस्ड है और किसमें सबसे ज्यादा कैमिकल स्टेप्स होते हैं. यह सवाल आज भी लोगों को उलझन में डाल देता है. तीनों की मेकिंग प्रक्रिया को समझें, तो पता चलता है कि इनमें से कौन सी शराब कितनी नेचुरल है और किसमें होता है सबसे कम बदलाव.
Published at : 17 Nov 2025 06:04 PM (IST)
