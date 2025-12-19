कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. मगर जब ये फिल्म आई तो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है. कपिल ने इस फैमिली ड्रामा का जमकर प्रमोशन किया है मगर कलेक्शन पर वो असर देखने को नहीं मिला. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और ये बहुत ही मुश्किल से कमाई कर पा रही है.

'किस किसको प्यार करूं 2' धुरंधर के तूफान में बह गई है. मेकर्स ने उम्मीद की थी कि फिल्म दूसरे हफ्ते थोड़ी अच्छी कमाई कर लेगी मगर आज सिनेमाघरों में अवतार रिलीज हो रही है तो कपिल शर्मा की फिल्म का पत्ता कट ही गया है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने पहले हफ्ते में कितनी कमाई की है.

7वें दिन किया इतना कलेक्शन

'किस किसको प्यार करूं 2' के लिए एक दिन में 1 करोड़ कमाना भी भारी पड़ रहा है. फिल्म की कमाई में बहुत ज्यादा गिरावट आती जा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मने सातवें दिन सिर्फ 75 लाख रुपये कमाए हैं. ये अब तक की सबसे कम कमाई है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 10.85 करोड़ हो गया है.

बता दें फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़, तीसरे दिन 2.9 करोड़, चौथे दिन 90 लाख, पांचवें दिन 1.1 करोड़, छठे दिन 85 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म ने बस वीकेंड पर थोड़ी ठीक कमाई की थी उसके बाद से तो इसका हाल बेहाल चल रहा है.

'किस किसको प्यार करूं 2' की कास्ट की बात करें तो इसमें कपिल शर्मा के साथ त्रिधा चौधरी, वरीना हुसैन, पारुल गुलाटी और आयशा खान अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. फिल्म में कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ का भी डेब्यू है. वो फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आईं हैं. किसी ने गिन्नी का एक्टिंग डेब्यू एक्सपेक्ट नहीं किया था. हर कोई गिन्नी की तारीफ कर रहा है.

