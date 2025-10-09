पुंकाक क्षेत्र की कई महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. सीमित आय और रोजगार की कमी के कारण ये महिलाएं इस तरह की अस्थायी शादियों को आजीविका का जरिया बना चुकी हैं. वहीं दूसरी ओर, मध्य पूर्व से आने वाले कई पुरुष पर्यटक इस प्रथा को धार्मिक और कानूनी रूप से वैध मानते हैं, इसलिए वे इसे गलत नहीं समझते हैं.