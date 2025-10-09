एक्सप्लोरर
Wives For 15 Days: इस देश में 15 दिन के लिए आपकी दुल्हन बन जाएंगी लड़कियां, देना पड़ेगा सिर्फ इतना पैसा
Wives For 15 Days: दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा भी है, जहां पर महिलाएं 15 दिन के लिए दुल्हन बनती हैं. चलिए जानें कि इसके लिए कितने पैसे खर्चा करने पड़ेंगे.
Wives For 15 Days: सुनने में भले ही यह बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में ऐसी शॉर्ट टर्म शादियां हो रही हैं जिन्हें स्थानीय तौर पर मुताह निकाह कहा जाता है. यह शादी कुछ घंटों से लेकर 10, 15 या 20 दिनों तक चल सकती है. इस दौरान महिलाएं टूरिस्टों के साथ पत्नी की तरह रहती हैं और समय पूरा होने पर दोनों बिना किसी विवाद के अलग हो जाते हैं. इसके बदले में महिलाएं अच्छी-खासी रकम कमाती हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.
Published at : 09 Oct 2025 04:47 PM (IST)
