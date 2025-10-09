हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Wives For 15 Days: इस देश में 15 दिन के लिए आपकी दुल्हन बन जाएंगी लड़कियां, देना पड़ेगा सिर्फ इतना पैसा

Wives For 15 Days: इस देश में 15 दिन के लिए आपकी दुल्हन बन जाएंगी लड़कियां, देना पड़ेगा सिर्फ इतना पैसा

Wives For 15 Days: दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा भी है, जहां पर महिलाएं 15 दिन के लिए दुल्हन बनती हैं. चलिए जानें कि इसके लिए कितने पैसे खर्चा करने पड़ेंगे.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Wives For 15 Days: दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा भी है, जहां पर महिलाएं 15 दिन के लिए दुल्हन बनती हैं. चलिए जानें कि इसके लिए कितने पैसे खर्चा करने पड़ेंगे.

Wives For 15 Days: सुनने में भले ही यह बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में ऐसी शॉर्ट टर्म शादियां हो रही हैं जिन्हें स्थानीय तौर पर मुताह निकाह कहा जाता है. यह शादी कुछ घंटों से लेकर 10, 15 या 20 दिनों तक चल सकती है. इस दौरान महिलाएं टूरिस्टों के साथ पत्नी की तरह रहती हैं और समय पूरा होने पर दोनों बिना किसी विवाद के अलग हो जाते हैं. इसके बदले में महिलाएं अच्छी-खासी रकम कमाती हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

1/7
इंडोनेशिया के पुंकाक इलाके में यह प्रथा काफी तेजी से फैल रही है. यह इलाका जकार्ता से करीब 90 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां बड़ी संख्या में मध्य पूर्व के पर्यटक आते हैं. इन पर्यटकों में कई ऐसे होते हैं जो स्थानीय एजेंसियों की मदद से कुछ दिनों के लिए शादी करते हैं.
इंडोनेशिया के पुंकाक इलाके में यह प्रथा काफी तेजी से फैल रही है. यह इलाका जकार्ता से करीब 90 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां बड़ी संख्या में मध्य पूर्व के पर्यटक आते हैं. इन पर्यटकों में कई ऐसे होते हैं जो स्थानीय एजेंसियों की मदद से कुछ दिनों के लिए शादी करते हैं.
2/7
एजेंसियां स्थानीय गरीब परिवारों की युवतियों को इन पर्यटकों से मिलवाती हैं और दोनों पक्षों की सहमति के बाद एक छोटा और अनौपचारिक निकाह कराया जाता है. यह प्लेजर मैरिज या मुताह निकाह कुछ दिनों के लिए ही होता है.
एजेंसियां स्थानीय गरीब परिवारों की युवतियों को इन पर्यटकों से मिलवाती हैं और दोनों पक्षों की सहमति के बाद एक छोटा और अनौपचारिक निकाह कराया जाता है. यह प्लेजर मैरिज या मुताह निकाह कुछ दिनों के लिए ही होता है.
3/7
जैसे ही तय समय पूरा होता है, दोनों पति-पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है. इस दौरान महिला पुरुष के साथ रहती है, उसकी देखभाल करती है और घरेलू व शारीरिक सेवाएं देती है. पर्यटक के देश लौटते ही यह रिश्ता समाप्त हो जाता है.
जैसे ही तय समय पूरा होता है, दोनों पति-पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है. इस दौरान महिला पुरुष के साथ रहती है, उसकी देखभाल करती है और घरेलू व शारीरिक सेवाएं देती है. पर्यटक के देश लौटते ही यह रिश्ता समाप्त हो जाता है.
4/7
पुंकाक क्षेत्र की कई महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. सीमित आय और रोजगार की कमी के कारण ये महिलाएं इस तरह की अस्थायी शादियों को आजीविका का जरिया बना चुकी हैं. वहीं दूसरी ओर, मध्य पूर्व से आने वाले कई पुरुष पर्यटक इस प्रथा को धार्मिक और कानूनी रूप से वैध मानते हैं, इसलिए वे इसे गलत नहीं समझते हैं.
पुंकाक क्षेत्र की कई महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. सीमित आय और रोजगार की कमी के कारण ये महिलाएं इस तरह की अस्थायी शादियों को आजीविका का जरिया बना चुकी हैं. वहीं दूसरी ओर, मध्य पूर्व से आने वाले कई पुरुष पर्यटक इस प्रथा को धार्मिक और कानूनी रूप से वैध मानते हैं, इसलिए वे इसे गलत नहीं समझते हैं.
5/7
इस्लाम के कुछ संप्रदायों में मुताह निकाह को एक तरह की अस्थायी शादी के रूप में स्वीकार किया गया है. यह प्रथा मूल रूप से धार्मिक कारणों से अस्तित्व में आई थी, ताकि लंबे समय तक घर से दूर रहने वाले पुरुषों के लिए एक वैध रिश्ता बनाया जा सके.
इस्लाम के कुछ संप्रदायों में मुताह निकाह को एक तरह की अस्थायी शादी के रूप में स्वीकार किया गया है. यह प्रथा मूल रूप से धार्मिक कारणों से अस्तित्व में आई थी, ताकि लंबे समय तक घर से दूर रहने वाले पुरुषों के लिए एक वैध रिश्ता बनाया जा सके.
6/7
लेकिन अब यह परंपरा व्यवसायिक रूप ले चुकी है और पर्यटन उद्योग का हिस्सा बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यह सब स्थानीय एजेंसियों के जरिए होता है. वे टूरिस्टों के लिए होटल या रिसॉर्ट में अस्थायी विवाह का इंतजाम करते हैं.
लेकिन अब यह परंपरा व्यवसायिक रूप ले चुकी है और पर्यटन उद्योग का हिस्सा बन गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यह सब स्थानीय एजेंसियों के जरिए होता है. वे टूरिस्टों के लिए होटल या रिसॉर्ट में अस्थायी विवाह का इंतजाम करते हैं.
7/7
शादी की अवधि के हिसाब से महिला को भुगतान किया जाता है, जो कुछ सौ डॉलर से लेकर हजारों डॉलर तक हो सकता है. यह पैसा महिला और एजेंसी के बीच बंट जाता है.
शादी की अवधि के हिसाब से महिला को भुगतान किया जाता है, जो कुछ सौ डॉलर से लेकर हजारों डॉलर तक हो सकता है. यह पैसा महिला और एजेंसी के बीच बंट जाता है.
Published at : 09 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
Wives For 15 Days Indonesia Pleasure Marriage Mutah Nikah

Photo Gallery

View More
