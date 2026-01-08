हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

abp Exclusive: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के संदर्भ में एमसीडी को सर्वे करने के आदेश दिए हैं. आइए हम आपको जामा मस्जिद की Exclusive ग्राउंड रिपोर्ट से रुबरू कराते हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 08 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में अभी तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण और हिंसा का मामला शांत नहीं हुआ है. इस बीच जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग और फेरी, दुकानों को हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को दो महीने में सर्वे करने का आदेश दिया है. आइए हम आपको इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं कि याचिकाकर्ता और अतिक्रमण के आरोपियों का क्या कहना है. साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है?

जामा मस्जिद के मुख्य गेट के पास गेट नंबर 6 और 7 पर भीतर की तरफ कथित रूप से अवैध पार्किंग बनी हुई है. साथ ही गेट 7 से गेट 5 तक पूरा फुटपाथ अवैध फेरी और गाड़ियों से पटा हुआ है.  गेट नंबर 12 से गेट नंबर 2 तक सरकारी सड़क पर तकरीबन 700 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण करके कपड़ेे, ड्राई फ्रूट्स, किताबें और बैग की दुकानें चलाई जा रहीं हैं.


Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और अवैध व्यवसायिक प्रतिष्ठान को हटाने की याचिका 4 लोगों द्वारा दायर की गई थी जिसमें  से एक हैं अब्दुल आमिर. एबीपी न्यूज़ के साथ जामा मस्जिद के बाहर एक्सक्लूसिव बातचीत में याचिकाकर्ता अब्दुल आमिर ने जामा मस्जिद प्रशासन पर अवैध पार्किंग के आरोप लगाए और दावा किया कि बिना एमसीडी की अनुमति के सरकारी जमीन पर जामा मस्जिद प्रशासन अवैध पार्किंग और अवैध दुकानें संचालित कर रहा है.


Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

इतना ही नहीं याचिकाकर्ता अब्दुल आमिर ने जामा मस्जिद के गेट नंबर 5 के भीतर अवैध VIP पार्किंग का आरोप लगाया जिसकी पुष्टि उनके मुताबिक गेट के बाहर रखी हुई पार्किंग स्लिप और लाल डायरी कर रही है. जिसमें हर महीने 40 से ज्यादा गाड़ियों से 2,500 से लेकर 8,000 रुपये तक वसूलने का जिक्र है.  याचिकाकर्ता के मुताबिक ये डायरी हर महीने के लाखों रुपये अवैध पार्किंग से वसूलने की गवाही दे रही है.

पार्किंग के अलावा याचिका में जिक्र किया गया है कि जामा मस्जिद के पास बने एमसीडी के पार्क के पास अवैध व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं. एबीपी न्यूज़ की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि गेट नंबर 12 से लेकर गेट 2 तक 700 से ज्यादा अवैध दुकानें यहां बीते 4 दशकों से अधिक समय से संचालित की जा रहीं हैं. ये दुकानें मीना बाजार नाम से प्रसिद्ध हैं. यहां कोई कड़ाा बेच रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट्स तो कोई बैग तो कोई सुरमा तो कोई घड़ियां.


Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

जामा मस्जिद के गेट 12 से गेट 2 तक अवैध दुकानें संचालित करने वालो की माने तो ये दुकानें उनकी जीविका का एकमात्र साधन है. ऐसे में दुकान हट गई तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे पालेंगे. कुछ लोग याचिकाकर्ताओं पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा ना मिलने पर दुकानें हटवाना चाहते हैं. सबका अपना अपना डर है, अपने-अपने कारण हैं. दुकान चलाने वालों में किसी के हाथ नहीं है, तो किसी की सर्जरी हुई है. कोई विधवा,सरकारी जमीन पर दुकान चला कर बच्चों का पेट भर रही है.


Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच

कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को 2 महीने के भीतर पूरे इलाके का सर्वे करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. ऐसे में देखना होगा कि एमसीडी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है?

और पढ़ें

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 08 Jan 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Mcd DelhI High Court Jama Masjid DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Gold और Silver के बाद Copper पर क्यो है Market की नजर | Paisa Live
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने खोले अपने Love Life के राज Astrologer Y Rakhi के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget