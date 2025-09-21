हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Oman currency: ओमान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितनी है भारत के 10000 रुपये की कीमत?

Oman currency: ओमान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितनी है भारत के 10000 रुपये की कीमत?

Oman Currency: ओमान की आधिकारिक मुद्रा ओमान रियाल कहलाई जाती है. आइए जानते हैं यहां की मुद्रा का इतिहास और भारतीय मुद्रा से इसकी तुलना.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 08:41 AM (IST)
Oman Currency: ओमान की आधिकारिक मुद्रा ओमान रियाल कहलाई जाती है. आइए जानते हैं यहां की मुद्रा का इतिहास और भारतीय मुद्रा से इसकी तुलना.

Oman Currency: अरब पेनिनसुला के दक्षिण पूर्वी तट पर बस ओमान देश अपने ऐतिहासिक किलों, बड़े-बड़े रेगिस्तानों और सुंदर पहाड़ों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. यहां की आधिकारिक मुद्रा ओमान रियाल है. यात्री, निवेदक और खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए आज हम यहां के करेंसी सिस्टम को समझेंगे.

1/6
ओमान रियाल को ओमान की आधिकारिक मुद्रा के रूप में पहचाना जाता है. यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए काफी बेहतर विकल्प है.
ओमान रियाल को ओमान की आधिकारिक मुद्रा के रूप में पहचाना जाता है. यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए काफी बेहतर विकल्प है.
2/6
जैसे बाकी करेंसी 100 उप भागों में बांटी जाती है, 1 ओमानी रियाल 1000 बाइसे में बांटा गया है.
जैसे बाकी करेंसी 100 उप भागों में बांटी जाती है, 1 ओमानी रियाल 1000 बाइसे में बांटा गया है.
3/6
1970 से पहले ओमान में मारिया थेरेसा थालर का इस्तेमाल होता था. 1970 में सईद रियाल को पेश किया गया और 1972 में इसे ओमान रियाल कहने लगे.
1970 से पहले ओमान में मारिया थेरेसा थालर का इस्तेमाल होता था. 1970 में सईद रियाल को पेश किया गया और 1972 में इसे ओमान रियाल कहने लगे.
4/6
एक ओमान रियाल 2.6008 यूएसडी के फिक्स रेट पर अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है.
एक ओमान रियाल 2.6008 यूएसडी के फिक्स रेट पर अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है.
5/6
ओमान की करेंसी में नोट के तौर पर 100 बाइसे, 200 बाइसे, 1/2 रियाल, 1 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल और 50 रियल शामिल हैं.
ओमान की करेंसी में नोट के तौर पर 100 बाइसे, 200 बाइसे, 1/2 रियाल, 1 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल और 50 रियल शामिल हैं.
6/6
ओमान की करेंसी में सिक्कों के तौर पर 5 बाइसे, 10 बाइसे, 25 बाइसे, 50 बाइसे, 100 बाइसे, 1/4 रियाल और 1/2 रियाल के सिक्के शामिल हैं. इसी के साथ भारतीय 10,000 लगभग 43.704 ओमान करेंसी के बराबर हैं.
ओमान की करेंसी में सिक्कों के तौर पर 5 बाइसे, 10 बाइसे, 25 बाइसे, 50 बाइसे, 100 बाइसे, 1/4 रियाल और 1/2 रियाल के सिक्के शामिल हैं. इसी के साथ भारतीय 10,000 लगभग 43.704 ओमान करेंसी के बराबर हैं.
Published at : 21 Sep 2025 08:41 AM (IST)
Oman Currency OMR Omani Rial

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

