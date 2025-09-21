ओमान की करेंसी में सिक्कों के तौर पर 5 बाइसे, 10 बाइसे, 25 बाइसे, 50 बाइसे, 100 बाइसे, 1/4 रियाल और 1/2 रियाल के सिक्के शामिल हैं. इसी के साथ भारतीय 10,000 लगभग 43.704 ओमान करेंसी के बराबर हैं.