एक्सप्लोरर
Oman currency: ओमान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितनी है भारत के 10000 रुपये की कीमत?
Oman Currency: ओमान की आधिकारिक मुद्रा ओमान रियाल कहलाई जाती है. आइए जानते हैं यहां की मुद्रा का इतिहास और भारतीय मुद्रा से इसकी तुलना.
Oman Currency: अरब पेनिनसुला के दक्षिण पूर्वी तट पर बस ओमान देश अपने ऐतिहासिक किलों, बड़े-बड़े रेगिस्तानों और सुंदर पहाड़ों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. यहां की आधिकारिक मुद्रा ओमान रियाल है. यात्री, निवेदक और खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए आज हम यहां के करेंसी सिस्टम को समझेंगे.
