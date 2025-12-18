IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो

India Vs South Africa T20 Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से मुकाबले को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद फैंस गुस्से में दिखे और एक फैन ने कहा कि मैंने मैच को देखने के लिए तीन बोरे गेहूं बेचे थे, अब उसका टिकट का पैसा वापस किया जाए. लखनऊ में खेले जाने वाला चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खराब दृश्यता के कारण रद्द कर दिया गया. घने कोहरे की परत ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया, जिससे सर्दियों के महीनों में उत्तरी भारत में मुकाबले कराने के निर्णय के चलते बीसीसीआई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

एक फैन ने टिकट का पैसा वापस मांगा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया का चौथा मुकाबला रद्द होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलते हुए फैंस गुस्से में दिख रहे थे. उन्होंने कहा कि हमें साढ़े तीन घंटे तक बिठाए रखा. मैदान का मुयाना करने के नाम पर आधे-आधे घंटे मैच के टाइम को बढ़ाया जा रहा था ताकि समय को कैसे भी काटा जाए.

#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.



A fan says, "I sold three sacks of wheat and came here to watch the match. I want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y — ANI (@ANI) December 17, 2025

लखनऊ में AQI 400 के ऊपर रहा

लखनऊ टी20 इंटरनेशनल आधिकारिक तौर पर ‘अत्यधिक कोहरे’ के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्रदूषण और कोहरे की एक मोटी चादर ने इकाना स्टेडियम को घेर लिया था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी. बुधवार यानी 17 दिसंबर, 2025 को लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांत (AQI) 400 के ऊपर रहा जिससे खिलाड़ियों के सेफ्टी के लिए बीसीसीआई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

अहमदाबाद में होगा टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला निरीक्षण के दौरान मैदान पर आए, लेकिन मैच अधिकारियों से बात करने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज से निराशा साफ झलक रही थी. कोई रिजर्व दिन नहीं होने के कारण दोनों टीमें अब शुक्रवार यानी 19 दिसंबर, 2025 को होने वाले अंतिम टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद जाएगी.