अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?

हर साल हजारों भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां काम और कारोबार भी करते हैं. ऐसे में नेपाल सरकार ने करीब 10 साल बाद बड़ा फैसला लिया है. नेपाल ने 100 से ज्यादा के भारतीय नोटों पर लगा बैन हटा दिया है. अब भारतीय 200 और 500 रुपये के नोट तय सीमा के अंदर नेपाल में रखे जा सकते हैं. भारत और नेपाल के बीच आवाजाही करने वाले लोगों के लिए यह राहत की खबर है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल में 200 और 500 के भारतीय नोट चलेंगे, लेकिन वहां उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है.



भारतीय कितने रुपये ले जा सकेंगे नेपाल?



नेपाल सरकार के कैबिनेट फैसले के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति 200 से 500 रुपये के भारतीय नोट अधिकतम 25,000 तक अपने पास रख सकता है. यह नियम भारतीय और नेपाली दोनों नागरिकों पर लागू होगा. यानी अब भारत से नेपाल जाते समय या नेपाल से भारत लौटते वक्त बड़े नोट रखना गैरकानूनी नहीं होगा. बस तय सीमा का ध्यान रखना जरूरी होगा. वहीं नेपाल का यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में बदलाव के बाद आया. नए नियमों के तहत भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक अब भारत आते-जाते समय ज्यादा वैल्यू वाले भारतीय नोट अपने साथ रख सकते हैं. इसी के अनुरूप नेपाल सरकार ने भी पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया.



पहले क्या थी परेशानी?



नोटबंदी के बाद नेपाल में 100 से ज्यादा के भारतीय नोटों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी. इसका सबसे ज्यादा असर उन नेपाली मजदूरों पर पड़ा, जो भारत में काम करते थे. उन्हें कम वैल्यू वाले नोटों में पैसा ले जाना पड़ता था. जिससे चोरी और जेब कटने का खतरा ज्यादा रहता था. कई मामलों में लोग अनजाने में नियम तोड़ने पर जुर्माना या जेल तक पहुंच गए. वहीं भारतीय टूरिस्ट भी खुलकर खर्च नहीं कर पाते थे, जिससे टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हो रहा था. लेकिन अब इस फैसले से नेपाल के होटल, कैसीनो, बॉर्डर इलाके और लोकल बाजारों को फायदा मिलने की उम्मीद है. टूरिज्म से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले नियमों की जानकारी न होने के कारण कई भारतीय परेशान होते थे. वहीं अब 200 और 500 के नोट चलने से भारतीय पर्यटक और कारोबारी ज्यादा आसानी से लेनदेन कर पाएंगे.



नेपाल में भारतीय रुपये की क्या होती है वैल्यू?



अक्सर लोग मानते हैं कि भारत और नेपाल में रुपये की कीमत एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार, एक भारतीय रुपया करीब 1.60 नेपाली रुपये के बराबर होता है. यानी 100 भारतीय रुपये की वैल्यू नेपाल में करीब 160 नेपाली रुपये होती है. अगर आप बैंक या मिनी एक्सचेंज काउंटर से पैसे बदलवाते हैं तो कुछ चार्ज कटता है. ऐसे में भारतीय रुपये के बदले में आमतौर पर 156 से 169 रुपये ही मिलते हैं. वहीं अगर आपके पास 200 भारतीय रुपये हैं तो नेपाल में उसकी कीमत करीब 320 नेपाली रुपये बनती है. बैंक या एक्सचेंज से बदलवाने पर यह रकम लगभग 312 से 318 नेपाली रुपये तक मिल सकती है. वहीं 500 भारतीय रुपये की वैल्यू नेपाल में करीब 800 नेपाली रुपये होती है एक्सचेंज चार्ज के बाद या रकम लगभग 780 से 795 नेपाली रुपये के बीच मिलती है.

