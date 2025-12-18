साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक्ट्रेस को भीड़ ने बुरी तरह घेर लिया है. दरअसल, एक्ट्रेस हाल ही में अपनी फिल्म द राजा साब के सॉन्ग लॉन्च 'सहना सहना' इवेंट में पहुंची थी. ये इवेंट हैदराबाद में था. जब वो इवेंट से वापस लौट रही थीं तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया.

भीड़ में फंसी निधि अग्रवाल

भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक्ट्रेस का अपनी गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया था. उनके साथ धक्का-मुक्की हुई. फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते थे. बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया गया. एक्ट्रेस की इस दौरान हालत खराब हो गई. वो जैसे ही गाड़ी में बैठी उन्होंने राहत की सांस ली और गुस्सा भी जाहिर किया. वो इस इंसिडेंट से काफी परेशान हो गई थीं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स इसकी निंदा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि फैंस को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए.

भड़की सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने इस पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'आदमियों का झुंड जो लकड़बग्घों से भी बदतर व्यवहार कर रहा है. एक जैसी सोच वाले आदमियों को एक साथ ला दो वे एक फीमेल को इसी तरह हैरेस करेंगे. भगवान इनको उठाकर किसी दूसरे ग्रह पर क्यों नहीं भेज देते?'





निधि अग्रवाल की बात करें तो वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वो प्रभास की फिल्म द राजा साब में नजर आएंगी. इस फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होगी. इस फिल्म में मालविका मोहनन भी नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त और रिद्धि कुमार भी अह रोल में हैं. फिल्म के गाने सहना सहना में प्रभास और निधि को साथ में डांस करते और रोमांस करते देखा गया. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है.

इन फिल्मों में दिखीं निधि अग्रवाल

निधि के करियर की बात करें तो उन्होंने 2017 में करियर की शुरुआत की थी. वो मुन्ना माइकल में दिखी थीं. इसके बाद वो सव्यसाची, मिस्टर मजनूं, आईस्मार्ट शंकर, भूमि हीरो जैसी फिल्मों में दिखें. 2022 में वो Kalaga Thalaivan में नजर आईं. 2022 के बाद 2025 में उनकी फिल्म आई. वो फिल्म Hari Hara Veera Mallu में दिखीं. इस फिल्म में वो पंचमी के रोल में थीं.