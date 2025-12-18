Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गोलापल्ली के जंगल और पहाड़ी इलाके में गुरुवार (18 दिसंबर) तड़के डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस को इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला रिजर्व गार्ड (DRG) की टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया. सुबह से ही दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग होती रही.

सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है. घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं. फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना, सोढ़ी बंडी और नुप्पो बजनी (महिला) के रूप में हुई है. ये तीनों किस्टाराम एरिया कमेटी से जुड़े सक्रिय नक्सली थे. माड़वी जोगा और सोढ़ी बंडी एरिया कमेटी में एसीएम पद पर थे. तीनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

ऑपरेशन की एसपी कर रहे निगरानी

मुठभेड़ के बाद से गोलापल्ली और आसपास के जंगल-पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण खुद पूरे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्च अभियान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 284 नक्सली मारे जा चुके हैं. इनमें से 255 नक्सली बस्तर संभाग के जिलों बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत 7 जिलों में मारे गए हैं. वहीं रायपुर क्षेत्र के गरियाबंद जिले में 27 और दुर्ग क्षेत्र के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली ढेर किए गए हैं.

पुलिस का कहना है कि गोलापल्ली क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों की मौजूदगी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.