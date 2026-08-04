प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति, इससे कितना सोना खरीद सकते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर की ₹197.99 करोड़ पारिवारिक संपत्ति।

किशोर की ₹96.06 करोड़, पत्नी की ₹101.93 करोड़ संपत्ति है।

संपत्ति में वित्तीय निवेश, रियल एस्टेट व कॉर्पोरेट इक्विटी।

परिवार पर लगभग ₹6.3 करोड़ का बैंक ऋण है।

Prashant Kishor Net Worth: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पहली चुनावी जीत हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत के प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक के तौर पर देश भर में पहचाने जाने वाले किशोर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. राजनीतिक चर्चा के साथ-साथ उनके चुनावी हलफनामे ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आइए जानते हैं कि घोषित संपत्ति के आधार पर वे आखिर कितना सोना खरीद सकते हैं.

कितनी है परिवार की संपत्ति?

चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर ने ₹96.06 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति की घोषणा की है. उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास के पास ₹101.93 करोड़ की संपत्ति है.

दोनों को मिलाकर परिवार की कुल घोषित संपत्ति ₹197.99 करोड़ है. हलफनामे में यह भी बताया गया है कि परिवार पर इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर किसी दूसरे सरकारी विभाग का कोई भी बकाया नहीं है.

प्रशांत किशोर की संपत्ति में क्या-क्या शामिल?

प्रशांत किशोर की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है. उनकी कुल चल संपत्ति का मूल्य ₹22.19 करोड़ है. हलफनामे से यह पता चलता है कि उनके पास ₹65,570 नकद थे और ₹7.36 करोड़ से ज्यादा की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरे वित्तीय साधनों में निवेश की गई है. इसके अलावा उन्होंने कॉर्पोरेट शेयर और दूसरी वित्तीय संपत्तियों में भी निवेश किया है.





पत्नी का निवेश सबसे बड़ा हिस्सा

परिवार की वित्तीय संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर जाह्नवी दास के पास है. उनकी चल संपत्ति का मूल्य ₹89.51 करोड़ है. उन्होंने ₹1.95 लाख नकद घोषित किए. इसी के साथ उनकी सबसे बड़ी संपत्ति कॉर्पोरेट इक्विटी होल्डिंग है. इसका मूल्य लगभग ₹95.26 करोड़ है. यह मुख्य रूप से वेधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में है. उनके बेटे दैबिक भारद्वाज के पास ₹7.19 लाख की चल संपत्ति है.

रियल एस्टेट प्रॉपर्टी

परिवार की अचल संपत्ति की कुल कीमत ₹86.29 करोड़ है. इनमें से ज्यादातर हिस्सा प्रशांत किशोर के पास है. उनकी अचल संपत्ति की कीमत ₹73.87 करोड़ है. जिसमें दिल्ली के वसंत विहार, पटना के पाटलिपुत्र और गाजियाबाद में रिहायशी प्रॉपर्टी शामिल हैं. उनके पास बिहार के बक्सर और रोहतास जिलों में खेती और इंडस्ट्री के लिए जमीन भी है. इन प्रॉपर्टीज में रोहतास में बंद पड़ी एक राइस मिल की जमीन भी शामिल है. इसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹9.75 करोड़ है. इसी के साथ डॉक्टर जाह्नवी दास के पास अलग से ₹12.42 करोड़ की कीमत के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट हैं.





₹6 करोड़ से ज्यादा का लोन

इतनी ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद परिवार पर बैंक का बकाया लोन भी है. प्रशांत किशोर पर लगभग ₹5.77 करोड़ का लोन है. इसमें मुख्य रूप से होम लोन या फिर बिजनेस लोन शामिल हैं. उनकी पत्नी पर लगभग ₹55.38 लाख का अतिरिक्त लोन है.

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उनकी संपत्ति से कितना सोना खरीदा जा सकता है?

अगर परिवार की लगभग ₹198 करोड़ की कुल घोषित संपत्ति को सोने में बदला जाए तो यह मात्रा काफी ज्यादा होगी. अगर 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1 लाख प्रति 10 ग्राम मानी जाए तो ₹198 करोड़ में लगभग 19,800 यूनिट सोना खरीदा जा सकता है. यह लगभग 198 किलोग्राम सोने के बराबर है. खरीद के समय सोने की बाजार कीमत के आधार पर असल मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन इससे परिवार की घोषित संपत्ति के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

इनकम के स्रोत

सक्रिय राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और चुनावी सलाहकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर लगभग 8 साल तक काम किया. उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं. लगभग ₹198 करोड़ की संपत्ति अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, काफी रियल एस्टेट होल्डिंग्स और कुल संपत्ति के मुकाबले कम देनदारियों के साथ प्रशांत किशोर का चुनावी हलफनामा भारत के सबसे प्रमुख पॉलीटिकल स्ट्रैटेजिस्ट में से एक की फाइनेंसियल प्रोफाइल की विस्तृत जानकारी देता है.

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