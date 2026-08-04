कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद सहायक कोच रयान टेन डोशेटे के पद छोड़ने और फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यकाल खत्म होने के बाद BCCI ने शुभदीप घोष को टीम इंडिया का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. उनका पहला असाइनमेंट 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी.

घरेलू क्रिकेट का लंबा अनुभव

शुभदीप घोष भारतीय घरेलू क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने खिलाड़ी करियर में असम और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया. 1994 से 2005 के बीच उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास और 17 लिस्ट-ए मुकाबले खेले. कुल 34 मैचों में उनके नाम 623 रन दर्ज हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं. वह बेहतरीन फील्डर भी रहे और अपने करियर में 16 कैच लपके.

आईपीएल में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका

घोष के पास इंडियन प्रीमियर लीग का भी अच्छा अनुभव है. वह 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, जब गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था. इसके अलावा वह दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

NCA में द्रविड़ और लक्ष्मण के साथ किया काम

शुभदीप घोष ने असम टीम को कोचिंग देने के अलावा बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में भी अहम जिम्मेदारी निभाई. यहां उन्होंने राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर भारत के कई युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

महिला टीम के साथ भी रहा सफल कार्यकाल

साल 2021 में शुभदीप घोष भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बने थे. उन्होंने अभय शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी. इस दौरान उन्होंने हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना समेत कई खिलाड़ियों के साथ काम किया और टीम की फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए कई नए अभ्यास सत्र शुरू किए. वह 2023 एशियन गेम्स में भी भारतीय महिला टीम के फील्डिंग कोच रहे.

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अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का भी रहे हिस्सा

इसी साल दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में शुभदीप घोष भारतीय टीम के फील्डिंग कोच थे. आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था और घोष ने टीम की सफलता में अहम योगदान दिया.

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