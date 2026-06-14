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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Purchase Limits: भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?

Petrol Purchase Limits: भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?

Petrol Purchase Limits: भारत ने थोक कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से ईंधन खरीदने से रोक दिया है. आइए जानते हैं कि और कौन से देश हैं जहां पर पेट्रोल खरीदने पर लिमिट लग चुकी है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Petrol Purchase Limits: भारत ने थोक कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से ईंधन खरीदने से रोक दिया है. आइए जानते हैं कि और कौन से देश हैं जहां पर पेट्रोल खरीदने पर लिमिट लग चुकी है.

Petrol Purchase Limits: ईंधन की कमी और पेट्रोल की खरीद पर पाबंदियां सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है. बढ़ती जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल शिपिंग रूट में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से कई देशों को ईंधन की खपत पर सीमा लगानी पड़ी है. जहां भारत ने सिर्फ थोक कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से ईंधन खरीदने से रोका है, वहीं कुछ और देश ऐसे हैं जिन्हें कहीं ज्यादा गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

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भारत ने प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की खरीद पर कोई सीमा नहीं लगाई है. सरकार का ताजा आदेश सिर्फ उन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल संस्थानों पर लागू होता है जो पहले रिटेल पंप से बड़ी मात्रा में खरीदती थीं. इन खरीदारों को अब अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ईंधन लेना होगा.
भारत ने प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की खरीद पर कोई सीमा नहीं लगाई है. सरकार का ताजा आदेश सिर्फ उन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल संस्थानों पर लागू होता है जो पहले रिटेल पंप से बड़ी मात्रा में खरीदती थीं. इन खरीदारों को अब अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ईंधन लेना होगा.
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हाल ही में सप्लाई में रुकावट से प्रभावित देशों में मालदीव सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहा है. समुद्री रास्तों में रुकावट से ईंधन के डिलीवरी पर बुरा असर पड़ा है. कमी इतनी गंभीर हो गई है कि देश ने भारत से इमरजेंसी मदद मांगी है.
हाल ही में सप्लाई में रुकावट से प्रभावित देशों में मालदीव सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहा है. समुद्री रास्तों में रुकावट से ईंधन के डिलीवरी पर बुरा असर पड़ा है. कमी इतनी गंभीर हो गई है कि देश ने भारत से इमरजेंसी मदद मांगी है.
Published at : 14 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Fuel Crisis Fuel Shortage Petrol Purchase Limits

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