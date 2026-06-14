भारत ने प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की खरीद पर कोई सीमा नहीं लगाई है. सरकार का ताजा आदेश सिर्फ उन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल संस्थानों पर लागू होता है जो पहले रिटेल पंप से बड़ी मात्रा में खरीदती थीं. इन खरीदारों को अब अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ईंधन लेना होगा.