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Petrol Purchase Limits: भारत ही नहीं इन देशों में भी पेट्रोल खरीदने पर लग चुकी है लिमिट, जानें कहां सबसे बुरा हाल?
Petrol Purchase Limits: भारत ने थोक कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से ईंधन खरीदने से रोक दिया है. आइए जानते हैं कि और कौन से देश हैं जहां पर पेट्रोल खरीदने पर लिमिट लग चुकी है.
Petrol Purchase Limits: ईंधन की कमी और पेट्रोल की खरीद पर पाबंदियां सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है. बढ़ती जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल शिपिंग रूट में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से कई देशों को ईंधन की खपत पर सीमा लगानी पड़ी है. जहां भारत ने सिर्फ थोक कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से ईंधन खरीदने से रोका है, वहीं कुछ और देश ऐसे हैं जिन्हें कहीं ज्यादा गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा है. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.
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Published at : 14 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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