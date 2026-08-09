PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ी सियासत हलचल देखने को मिल ही रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) शरद गुट के सभी 8 सांसद सोमवार 10 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को लेकर महाविकास आघाड़ी में माहौल गरमाया हुआ है.

शनिवार (8 अगस्त) को शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस मुलाकात पर निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस ने भी हमला बोला है. महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिन एम. सावंत ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उम्मीद है पार्टी INDIA गठबंधन का रूख मजबूती से रखेंगे.

रांची छात्र आंदोलन पर उद्धव ठाकरे बोले, 'अगर जरूरत पड़ी तो मैं...'

It is learnt that the MPs of the Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar @NCPspeaks will be meeting Prime Minister Narendra Modi on Monday regarding issues concerning Maharashtra.



We urge them to firmly convey to Prime Minister Modi that the INDIA Alliance’s unequivocal… — Sachin M. Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) August 9, 2026

कांग्रेस ने मुलाकार पर क्या कहा?

कांग्रेस नेता ने लिखा, 'पता चला है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर NCP (शरद गुट) के सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. हमारा उनसे आग्रह करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने INDIA गठबंधन का यह स्पष्ट रुख मजबूती से रखें कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.' उन्होंने आगे लिखा,'यह महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन की एकता और मोदी सरकार के प्रति उसके विरोध को पूरी तरह स्पष्ट किया जाए.'

उद्धव ठाकरे ने भी साधा था निशाना

इससे पहले उद्धव ठाकरे ने NCP (शरद गुट) के सांसदों के पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर पूछ गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि जिसको संविधान बचाना है, जो संविधान के साथ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे. मुझे दूसरों की पार्टी पर नहीं बोलना है.

इसपर पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि महाराष्ट्र में मदद के लिए सांसदों को फंड नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने बात की और पीएम से मिलने के लिए औपचारिक समय मांगा. पीएम ने सभी 8 लोकसभा सांसदों से मिलने के लिए सोमवार (10 अगस्त) का समय दिया है.

PM से मिलेंगे शरद पवार के सभी सांसद, सुप्रिया सुले बोलीं, 'हमने...'