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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...

PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...

Maharashtra Politics: शनिवार (8 अगस्त) को शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस मुलाकात पर निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस ने भी हमला बोला है. 

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ी सियासत हलचल देखने को मिल ही रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) शरद गुट के सभी 8 सांसद सोमवार 10 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को लेकर महाविकास आघाड़ी में माहौल गरमाया हुआ है.

शनिवार (8 अगस्त) को शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस मुलाकात पर निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस ने भी हमला बोला है. महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिन एम. सावंत ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उम्मीद है पार्टी INDIA गठबंधन का रूख मजबूती से रखेंगे.

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कांग्रेस ने मुलाकार पर क्या कहा?

कांग्रेस नेता ने लिखा, 'पता चला है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर NCP (शरद गुट)  के सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. हमारा उनसे आग्रह करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने INDIA गठबंधन का यह स्पष्ट रुख मजबूती से रखें कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.' उन्होंने आगे लिखा,'यह महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन की एकता और मोदी सरकार के प्रति उसके विरोध को पूरी तरह स्पष्ट किया जाए.'

उद्धव ठाकरे ने भी साधा था निशाना

इससे पहले उद्धव ठाकरे ने NCP (शरद गुट) के सांसदों के पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर पूछ गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि जिसको संविधान बचाना है, जो संविधान के साथ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे. मुझे दूसरों की पार्टी पर नहीं बोलना है.

इसपर पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि महाराष्ट्र में मदद के लिए सांसदों को फंड नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने बात की और पीएम से मिलने के लिए औपचारिक समय मांगा. पीएम ने सभी 8 लोकसभा सांसदों से मिलने के लिए सोमवार (10 अगस्त) का समय दिया है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
PM Modi MAHARASHTRA NEWS NCP SP CONGRESS SHIVSENA UBT
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