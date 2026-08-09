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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको

जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको

कोसोवो की संसद में विपक्षी सांसद टाइम काद्रिजाज ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंके. एल्बिन कुर्ती ने कहा कि उन पर अंडे फेंके जाना राजनीतिक बातचीत जारी रखने की कीमत है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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कोसोवो की संसद में शनिवार (8 अगस्त) को विपक्षी सांसद टाइम काद्रिजाज ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंके. इसके बाद संसद की कार्यवाही रोक दी गई. ये घटना तब हुई, जब कुर्ती की पार्टी 7 जून के चुनाव के बाद नई संस्थाओं के गठन को लेकर विपक्षी ग्रुपों के साथ बातचीत कर रही थी.

पार्टी ने संसद की 120 में से 53 सीटें जीतीं, जिससे वह सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है, लेकिन कुर्ती के पास अकेले सरकार चलाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं था. विपक्षी पार्टी अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो की सांसद काद्रिजाज कुर्ती के पास गईं. कुर्ती उनके आगे की लाइन में बैठे थे. काद्रिजाज ने कुर्ती की तरफ कई अंडे फेंके. जब सुरक्षा गार्ड और अन्य सांसद बीच-बचाव के लिए आगे बढ़े तो वो जोर से चिल्लाईं कि आपको शर्म आनी चाहिए .

संसद में हुए टकराव के बाद सत्र को रोक दिया गया. सुरक्षाकर्मियों ने कुर्ती को घेर लिया और चेयरपर्सन ने लाइव प्रसारण बंद करने का आदेश दिया. बाद में काद्रिजाज ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो शेयर किया है. काद्रिजाज के हमले के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्ती इस हमले से परेशान नहीं दिखे.

अंडे फेंके जाने को लेकर क्या बोले 
एल्बिन कुर्ती ने कहा कि अगर उन पर अंडे फेंके जाना बातचीत जारी रखने की कीमत है, तो वो यह कीमत चुकाने को तैयार हैं. यह हंगामा तब हुआ, जब कुर्ती ने नए राष्ट्रपति के चुनाव पर समझौते के लिए सांसदों से और समय मांगा. उनसे संसद के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद को लेकर बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई है.

2 साल से भी कम समय में 3 चुनाव
बता दें कि कोसोवो में पिछले 2 साल से भी कम समय में 3 चुनाव हो चुके हैं. बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के कारण संसद ठीक से काम नहीं कर पा रही है. हाल ही में 7 जून को चुनाव हुआ. कुर्ती की पार्टी सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने और अहम अधिकारियों को चुनने के लिए उसे अभी भी विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
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