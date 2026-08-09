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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत

रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत

जैक लिबी ने 61.4 के औसत के साथ रुतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ दिया है. रुतुराज दूसरे और विराट कोहली 57.8 के औसत के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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इंग्लैंड के जैक लिबी ने रुतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है. इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अच्छे बल्लेबाजी औसत को लेकर तस्वीर बदल गई है. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं.

लिबी ने कैसे हासिल किया नंबर-1 स्थान?

जैक लिबी ने शुक्रवार को ससेक्स के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 109 रन की पारी खेली. उन्होंने लगातार तीसरे मैच में 109 रन बनाए. इससे पहले उन्होंने एसेक्स और मिडिलसेक्स के खिलाफ भी 109-109 रन की पारियां खेली थीं. इस शानदार फॉर्म का सीधा फायदा उनके लिस्ट ए रिकॉर्ड को मिला. लिबी अब 61.4 के औसत के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं.

लिबी का लिस्ट ए रिकॉर्ड

33 साल के जैक लिबी ने 2019 में अपना पहला लिस्ट ए मैच खेला था. अब तक उन्होंने 56 मैचों की 53 पारियों में 2,456 रन बनाए हैं. इस दौरान वह 13 बार नाबाद रहे हैं. लिबी ने अपने लिस्ट ए करियर में 6 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 126 रन है. खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

रुतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर

लिबी के नंबर-1 बनने के बाद रुतुराज गायकवाड़ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रुतुराज ने 2017 में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 104 मैचों में 5,334 रन बनाए हैं. इस दौरान रुतुराज ने 21 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 58.61 है. रुतुराज ने कम उम्र में ही लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. हालांकि, अब जैक लिबी के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस खास रिकॉर्ड में पीछे कर दिया है.

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कोहली पांचवें नंबर पर

इस लिस्ट में इंग्लैंड के सैम हेन 58.18 के औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन 57.86 के औसत के साथ चौथे स्थान पर हैं. वहीं, विराट कोहली 57.8 के औसत के साथ पांचवें नंबर पर हैं. कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 350 मैचों में 16,591 रन बनाए हैं. उनके नाम 183 रन की सबसे बड़ी पारी दर्ज है. इस तरह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अच्छे औसत के मामले में अब जैक लिबी सबसे आगे हैं, जबकि रुतुराज गायकवाड़ दूसरे और विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 09 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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