रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत

इंग्लैंड के जैक लिबी ने रुतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है. इसके साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अच्छे बल्लेबाजी औसत को लेकर तस्वीर बदल गई है. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं.

लिबी ने कैसे हासिल किया नंबर-1 स्थान?

जैक लिबी ने शुक्रवार को ससेक्स के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 109 रन की पारी खेली. उन्होंने लगातार तीसरे मैच में 109 रन बनाए. इससे पहले उन्होंने एसेक्स और मिडिलसेक्स के खिलाफ भी 109-109 रन की पारियां खेली थीं. इस शानदार फॉर्म का सीधा फायदा उनके लिस्ट ए रिकॉर्ड को मिला. लिबी अब 61.4 के औसत के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं.

लिबी का लिस्ट ए रिकॉर्ड

33 साल के जैक लिबी ने 2019 में अपना पहला लिस्ट ए मैच खेला था. अब तक उन्होंने 56 मैचों की 53 पारियों में 2,456 रन बनाए हैं. इस दौरान वह 13 बार नाबाद रहे हैं. लिबी ने अपने लिस्ट ए करियर में 6 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सबसे बड़ा स्कोर 126 रन है. खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

रुतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर

लिबी के नंबर-1 बनने के बाद रुतुराज गायकवाड़ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रुतुराज ने 2017 में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 104 मैचों में 5,334 रन बनाए हैं. इस दौरान रुतुराज ने 21 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 58.61 है. रुतुराज ने कम उम्र में ही लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. हालांकि, अब जैक लिबी के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस खास रिकॉर्ड में पीछे कर दिया है.

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कोहली पांचवें नंबर पर

इस लिस्ट में इंग्लैंड के सैम हेन 58.18 के औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन 57.86 के औसत के साथ चौथे स्थान पर हैं. वहीं, विराट कोहली 57.8 के औसत के साथ पांचवें नंबर पर हैं. कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 350 मैचों में 16,591 रन बनाए हैं. उनके नाम 183 रन की सबसे बड़ी पारी दर्ज है. इस तरह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अच्छे औसत के मामले में अब जैक लिबी सबसे आगे हैं, जबकि रुतुराज गायकवाड़ दूसरे और विराट कोहली पांचवें नंबर पर हैं.

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