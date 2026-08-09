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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत अमेरिका को क्या बेचता है और वहां से क्या खरीदता है, देख लें लिस्ट

भारत अमेरिका को क्या बेचता है और वहां से क्या खरीदता है, देख लें लिस्ट

India America Trade Deal: भारत और अमेरिका 500 बिलियन डॉलर के नए व्यापारिक लक्ष्य के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं. चलिए जानें कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से कौन से सामान मंगवाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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India America Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते नए मोड़ पर पहुंच गए हैं. दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए अपनी पार्टनरशिप को मजबूती दे रहे हैं. इस डील के जरिए भारत ने अगले पांच सालों में करीब 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान आयात करने की इच्छा जताई है. इस वक्त अमेरिका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है. इसके अलावा भारतीय घरों में भी आपको ढेरों किस्म के अमेरिकी ब्रांड्स नजर आ जाएंगे. चलिए इसी क्रम में जान लेते हैं कि आखिर भारत अमेरिका को क्या-क्या सामान बेचता है और वहां से क्या-क्या आयात करता है. 

अमेरिका में भारतीय गैजेट्स और दवाओं की धाक

भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान में इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर सबसे आगे खड़े नजर आते हैं. भारतीय विनिर्माण इकाइयां बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन, टेलीफोन उपकरण, नेटवर्किंग डिवाइसेज और उनके सूक्ष्म पुर्जे अमेरिकी बाजार में पहुंचा रही हैं. इसके साथ ही, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की बहुत बड़ी भूमिका है. भारत की सस्ती और असरदार दवाएं अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य बजट को संतुलित रखने में अहम योगदान देती हैं.

रत्न और रिफाइंड ईंधन 

भारतीय कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए गए हीरों और पारंपरिक आभूषणों की अमेरिकी बाजार में हमेशा भारी मांग रहती है. सूरत और मुंबई जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में कटे और तराशे गए प्राकृतिक हीरे तथा सोने के जेवर अमेरिकी रिटेल स्टोर्स की शोभा बढ़ाते हैं. इसके अलावा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की बड़ी भूमिका है. भारत अमेरिका को विशाल मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे परिष्कृत तेल और विशेष औद्योगिक ईंधन निर्यात करता है, जो भारत के कुल निर्यात राजस्व का एक मुख्य आधार है.

यह भी पढ़ें: Islamic NATO: क्या इस्लामिक NATO से एक साथ लड़ सकता है भारत, जानें किसके पास कितनी ताकत?


भारत अमेरिका को क्या बेचता है और वहां से क्या खरीदता है, देख लें लिस्ट

बासमती चावल से लेकर भारी मशीनों की सप्लाई

तकनीकी और फैब्रिकेटेड सामानों की बात करें तो भारत अमेरिका को भारी इंजीनियरिंग उत्पाद, परमाणु रिएक्टर के पुर्जे, औद्योगिक बॉयलर और मैकेनिकल उपकरण सप्लाई करता है. वहीं दूसरी तरफ, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी पीछे नहीं है. भारत का खुशबूदार बासमती चावल, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक मसाले और प्रसंस्कृत समुद्री भोजन अमेरिकी परिवारों की रसोई और रेस्तरां की थाली में अपनी जगह मजबूत बनाए हुए हैं. यह विविधता यह दर्शाती है कि भारतीय उत्पाद हर अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर खरे उतर रहे हैं.

अमेरिका से भारत आने वाला कच्चा तेल और हाई-टेक

अब अगर तस्वीर का दूसरा पहलू देखें कि भारत अमेरिका से क्या-क्या खरीदता है, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खनिज ईंधन और ऊर्जा उत्पादों का है. अपनी विशाल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अमेरिका से भारी मात्रा में कच्चा तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करता है. इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग अमेरिकी कंपनियों से उच्च स्तरीय औद्योगिक मशीनरी, बोइंग जैसे आधुनिक व्यावसायिक विमान, एयरोस्पेस उपकरण और अस्पतालों के लिए अति-आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी आयात करते हैं.

बीते वित्त वर्ष में अमेरिका से कितने का आयात?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्तीय वर्ष में भारत ने अमेरिका से कुल 45.62 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया था. उस आयातित टोकरी में सबसे बड़ा योगदान एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स यानी खाने योग्य फल व मेवों का था. इसके अलावा भारत ने एडिबल वेजिटेबल्स, फिश, पशु मूल के उत्पाद और लाइव एनिमल्स खरीदे थे. अब इस व्यापारिक रिश्ते को नया आयाम देते हुए 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिसमें भविष्य में अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का दायरा भी काफी बड़ा होगा.


भारत अमेरिका को क्या बेचता है और वहां से क्या खरीदता है, देख लें लिस्ट

भारतीय घरों में बसे अमेरिकी ब्रांड्स

दिलचस्प बात यह है कि एक सामान्य भारतीय नागरिक रोजाना सुबह से शाम तक कई ऐसे अमेरिकी उत्पादों का इस्तेमाल करता है, जिनके बारे में उसे अहसास भी नहीं होता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अगर छोड़ भी दें, तो सुबह उठते ही इस्तेमाल होने वाला कोलगेट टूथपेस्ट और बच्चों की देखभाल के लिए जॉनसन बेबी पाउडर या तेल अमेरिकी कंपनियों के हैं. महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और बच्चों के डायपर हर घर का हिस्सा हैं. वहीं, कोका-कोला और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स भारत के गांव-गांव और शहर-शहर की गलियों में अपनी मजबूत पहुंच बना चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 500 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट करने की मजबूरी? जानिए अमेरिका से क्या-क्या खरीदेगा भारत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
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