Thar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago... ये कारें तो खूब चलाई होंगी, इनके नाम का मतलब जानते हैं आप?

सबसे पहले बात Thar की, जो सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि भारतीय ऑफ-रोड कल्चर का प्रतीक बन चुकी है. इसका नाम सीधे भारत के विशाल और कठोर थार रेगिस्तान से लिया गया है. महिंद्रा ने इस कार को ऐसे ही टफ और एडवेंचर वाली छवि देने के लिए इसका नाम Thar रखा, ताकि यह सुनते ही लोगों को रेत, रोमांच और मजबूत गाड़ी की याद आए.