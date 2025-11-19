हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजThar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago... ये कारें तो खूब चलाई होंगी, इनके नाम का मतलब जानते हैं आप?

Thar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago... ये कारें तो खूब चलाई होंगी, इनके नाम का मतलब जानते हैं आप?

Meaning Of Names Of Cars: Thar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago जैसी कारें तो आपने जमकर चलाई होंगी, लेकिन क्या आपको इनके नामों के पीछे का मतलब पता है? आइए जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Meaning Of Names Of Cars: Thar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago जैसी कारें तो आपने जमकर चलाई होंगी, लेकिन क्या आपको इनके नामों के पीछे का मतलब पता है? आइए जानते हैं.

कभी सोचा है कि रोज सड़क पर दौड़ती Thar, Creta, Seltos, Fortuner और Tiago जैसी कारों के पीछे आखिर ऐसा कौन-सा राज छिपा है, जिसने इन्हें सिर्फ गाड़ियों का नहीं बल्कि एक पहचान का नाम बना दिया? हम जिन कारों को सालों से चलाते या देखते आ रहे हैं, उनके नामों की कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है. कुछ नाम धरती के कठोर रेगिस्तान से निकले हैं तो कुछ सिर्फ कल्पना की उड़ान पर आधारित हैं. असल सच क्या है? जानिए पूरी कहानी…

1/7
भारत में कार खरीदार सिर्फ मॉडल, माइलेज या इंजन के दम पर फैसला नहीं करते हैं. गाड़ी का नाम भी लोगों की पसंद को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है. यही वजह है कि कंपनियां कार लॉन्च करने से पहले महीनों तक एक ऐसे नाम की तलाश में रहती हैं, जो न सिर्फ याद रखे जाएं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ जाएं.
भारत में कार खरीदार सिर्फ मॉडल, माइलेज या इंजन के दम पर फैसला नहीं करते हैं. गाड़ी का नाम भी लोगों की पसंद को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है. यही वजह है कि कंपनियां कार लॉन्च करने से पहले महीनों तक एक ऐसे नाम की तलाश में रहती हैं, जो न सिर्फ याद रखे जाएं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ जाएं.
2/7
आज हम बात कर रहे हैं उन मशहूर नामों की, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जैसे Mahindra Thar, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Fortuner और Tata Tiago. दिलचस्प बात यह है कि इन सभी नामों की अपनी अलग कहानी है.
आज हम बात कर रहे हैं उन मशहूर नामों की, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जैसे Mahindra Thar, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Fortuner और Tata Tiago. दिलचस्प बात यह है कि इन सभी नामों की अपनी अलग कहानी है.
3/7
सबसे पहले बात Thar की, जो सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि भारतीय ऑफ-रोड कल्चर का प्रतीक बन चुकी है. इसका नाम सीधे भारत के विशाल और कठोर थार रेगिस्तान से लिया गया है. महिंद्रा ने इस कार को ऐसे ही टफ और एडवेंचर वाली छवि देने के लिए इसका नाम Thar रखा, ताकि यह सुनते ही लोगों को रेत, रोमांच और मजबूत गाड़ी की याद आए.
सबसे पहले बात Thar की, जो सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि भारतीय ऑफ-रोड कल्चर का प्रतीक बन चुकी है. इसका नाम सीधे भारत के विशाल और कठोर थार रेगिस्तान से लिया गया है. महिंद्रा ने इस कार को ऐसे ही टफ और एडवेंचर वाली छवि देने के लिए इसका नाम Thar रखा, ताकि यह सुनते ही लोगों को रेत, रोमांच और मजबूत गाड़ी की याद आए.
4/7
वहीं Hyundai Creta की कहानी बिल्कुल उलट है. क्रेटा कोई असली जगह या जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा कल्पित शब्द है जिसे हुंडई ने खास इस मॉडल के लिए बनाया. इस नाम को चुनने के पीछे मकसद था, एक ऐसा शब्द जो इंटरनेशनल मार्केट में भी आसानी से बोला और समझा जा सके. क्रेटा का टोन मॉडर्न, फ्रेश और प्रीमियम फील देता है.
वहीं Hyundai Creta की कहानी बिल्कुल उलट है. क्रेटा कोई असली जगह या जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा कल्पित शब्द है जिसे हुंडई ने खास इस मॉडल के लिए बनाया. इस नाम को चुनने के पीछे मकसद था, एक ऐसा शब्द जो इंटरनेशनल मार्केट में भी आसानी से बोला और समझा जा सके. क्रेटा का टोन मॉडर्न, फ्रेश और प्रीमियम फील देता है.
5/7
Kia Seltos भी एक काल्पनिक नाम है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प लॉजिक है. यह Celtos नाम से प्रेरित है, जो प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी के नायकों से जुड़ा है. Kia ने इसमें S जोड़कर इसे स्पोर्टी और स्टाइलिश फील देने की कोशिश की. इसी वजह से Seltos नाम सुनते ही एक मॉडर्न और दमदार SUV की छवि बनती है.
Kia Seltos भी एक काल्पनिक नाम है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प लॉजिक है. यह Celtos नाम से प्रेरित है, जो प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी के नायकों से जुड़ा है. Kia ने इसमें S जोड़कर इसे स्पोर्टी और स्टाइलिश फील देने की कोशिश की. इसी वजह से Seltos नाम सुनते ही एक मॉडर्न और दमदार SUV की छवि बनती है.
6/7
Toyota Fortuner का नाम सुनते ही दिमाग में किस्मत और सफलता का ख्याल आता है. Fortuner शब्द Fortune से निकला है, जिसका मतलब होता है, भाग्य या सौभाग्य. टोयोटा ने इस SUV को प्रीमियम और पॉवरफुल फील देने के लिए ऐसा नाम चुना, जो सुनते ही लक्जरी और भरोसे का एहसास कराए.
Toyota Fortuner का नाम सुनते ही दिमाग में किस्मत और सफलता का ख्याल आता है. Fortuner शब्द Fortune से निकला है, जिसका मतलब होता है, भाग्य या सौभाग्य. टोयोटा ने इस SUV को प्रीमियम और पॉवरफुल फील देने के लिए ऐसा नाम चुना, जो सुनते ही लक्जरी और भरोसे का एहसास कराए.
7/7
image 7Tata Tiago की बात करें तो इसका नाम पूरी तरह ब्रांड द्वारा गढ़ा गया एक नया शब्द है. लॉन्च से पहले इसका नाम Zica था, लेकिन वायरस जीका के फैलने के बाद कंपनी ने इसका नाम बदलना पड़ा. इसके बाद चुना गया Tiago, एक छोटा, आकर्षक, फ्रेश और युवा फील देने वाला नाम.
image 7Tata Tiago की बात करें तो इसका नाम पूरी तरह ब्रांड द्वारा गढ़ा गया एक नया शब्द है. लॉन्च से पहले इसका नाम Zica था, लेकिन वायरस जीका के फैलने के बाद कंपनी ने इसका नाम बदलना पड़ा. इसके बाद चुना गया Tiago, एक छोटा, आकर्षक, फ्रेश और युवा फील देने वाला नाम.
Published at : 19 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Thar Name Meaning Creta Name Origin Seltos Name Meaning

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा, आदित्य धर हैं पैसों के लालची
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा, आदित्य धर हैं पैसों के लालची
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' का ट्रेलर देख भड़के ध्रुव राठी, बोले- ISIS के सिर काटते दिखाने जैसा
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget