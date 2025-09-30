हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World's Difficult Fast: न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता

World's Difficult Fast: न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता

World's Difficult Fast: हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायी दुनिया का सबसे कठिन व्रत जिसे संथारा कहते हैं, रखते हैं. आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Sep 2025 06:21 PM (IST)
World's Difficult Fast: हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायी दुनिया का सबसे कठिन व्रत जिसे संथारा कहते हैं, रखते हैं. आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में.

World's Difficult Fast: दुनिया में लोग अपने-अपने धर्म के मुताबिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं. इन्हीं रीति रिवाज में एक रिवाज होता है व्रत रखना. आज हम बात करने जा रहे हैं उस धर्म के लोगों की जो दुनिया में सबसे कठिन व्रत को रखते हैं. हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की. जैन धर्म के अनुयायी दुनिया का सबसे कठिन व्रत रखते हैं, जिसे संथारा या सल्लेखना कहते हैं. आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में.

1/6
संथारा उपवास में धीरे-धीरे खाना कम किया जाता है. ठोस भोजन से तरल पदार्थ और उसके बाद पानी तक, जब तक की कुछ भी ना लिया जाए. यह पूरा सफर सांसारिक लगाव को छोड़ने का प्रतीक है.
संथारा उपवास में धीरे-धीरे खाना कम किया जाता है. ठोस भोजन से तरल पदार्थ और उसके बाद पानी तक, जब तक की कुछ भी ना लिया जाए. यह पूरा सफर सांसारिक लगाव को छोड़ने का प्रतीक है.
2/6
बाकी उपवास के विपरीत संथारा हफ्तों या फिर महीनों तक चल सकता है. यह व्रत असाधारण धैर्य और सहनशक्ति को दर्शाता है.
बाकी उपवास के विपरीत संथारा हफ्तों या फिर महीनों तक चल सकता है. यह व्रत असाधारण धैर्य और सहनशक्ति को दर्शाता है.
3/6
संथारा उपवास करने वाले अनुयायी इसे जीवन का सम्मानजनक अंत मानते हैं. वे शरीर के प्राकृतिक अंत के रूप में मृत्यु को खुशी से स्वीकार करते हैं.
संथारा उपवास करने वाले अनुयायी इसे जीवन का सम्मानजनक अंत मानते हैं. वे शरीर के प्राकृतिक अंत के रूप में मृत्यु को खुशी से स्वीकार करते हैं.
4/6
लंबे उपवास की वजह से कमजोरी और दर्द होता है लेकिन अनुयायी ध्यान और आत्म चिंतन से इन सभी मुसीबतों का सामना करते हैं. संथारा से सिर्फ शारीरिक परीक्षा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी बनता है.
लंबे उपवास की वजह से कमजोरी और दर्द होता है लेकिन अनुयायी ध्यान और आत्म चिंतन से इन सभी मुसीबतों का सामना करते हैं. संथारा से सिर्फ शारीरिक परीक्षा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी बनता है.
5/6
भोजन और पानी के अलावा यह व्रत सभी सांसारिक लगाव जैसे धन, संबंध और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की मांग करता है. इसका उद्देश्य मन को पूर्ण शांति पहुंचना है.
भोजन और पानी के अलावा यह व्रत सभी सांसारिक लगाव जैसे धन, संबंध और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की मांग करता है. इसका उद्देश्य मन को पूर्ण शांति पहुंचना है.
6/6
यह व्रत जैन तपस्या के आदर्शों का उच्चतम रूप है. इस व्रत को करने के लिए असाधारण आत्म नियंत्रण और खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है.
यह व्रत जैन तपस्या के आदर्शों का उच्चतम रूप है. इस व्रत को करने के लिए असाधारण आत्म नियंत्रण और खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है.
Published at : 30 Sep 2025 06:21 PM (IST)
Jainism Santhara Jain Fast

Embed widget