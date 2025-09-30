एक्सप्लोरर
World's Difficult Fast: न हिंदू-न मुस्लिम इस समुदाय के लोग रखते हैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत, भारत से है नाता
World's Difficult Fast: हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायी दुनिया का सबसे कठिन व्रत जिसे संथारा कहते हैं, रखते हैं. आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में.
World's Difficult Fast: दुनिया में लोग अपने-अपने धर्म के मुताबिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं. इन्हीं रीति रिवाज में एक रिवाज होता है व्रत रखना. आज हम बात करने जा रहे हैं उस धर्म के लोगों की जो दुनिया में सबसे कठिन व्रत को रखते हैं. हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की. जैन धर्म के अनुयायी दुनिया का सबसे कठिन व्रत रखते हैं, जिसे संथारा या सल्लेखना कहते हैं. आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में.
