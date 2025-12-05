हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?

1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?

Life Certificate For Pensioners: अगर 30 नवंबर से पहले आपने लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं किया. तो 1 दिसंबर से आपकी पेंशन रुक सकती है जान लें फिर कैसे मिलेगी दोबारा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Dec 2025 11:28 AM (IST)
Life Certificate For Pensioners: देश में करोड़ों पेंशन भोगी रहते हैं. हर साल पेंशन भोगियों को एक जरूरी काम करना होता है. जिससे उनकी पेंशन रेगुलर आती रहती है. साल के आखिर में उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. हर साल जिसकी एक तारीख निर्धारित की गई होती है. इस साल की बात की जाए तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की 30 नवंबर 2025 आखिरी तारीख थी. 

लेकिन बहुत से पेंशनर्स अलग-अलग वजहों के चलते यह काम नहीं कर पाए. जिसके चलते 1 दिसंबर से उनकी पेंशन अस्थाई तौर पर बंद हो गई. अब ऐसे में उनके मन में सवाल आ रहा है. अब उन्हें दोबारा से पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट

हर साल देश के तमाम पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है. लेकिन बावजूद इसके बहुत से पेंशनर्स इस काम से चूक जाते हैं. और डेडलाइन खत्म होने के पहले तक यह काम नहीं कर पाते. इस साल की डेडलाइन 30 नवंबर थी. 

यह भी पढ़ें: मकान मालिकों की मनमानी पर लगाम, अब इतने महीने से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकेंगे

अगर आप भी उन पेंशनर्स में शामिल हैं. जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए और इस वजह से उनकी पेंशन रुक गई है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. नियमों के मुताबिक आप जैसे ही दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं. तो अस्थाई तौर पर रोकी गई आपकी पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी. 

कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अब काफी आसान काम है. इसके लिए आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके मौजूद है. अगर आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा साथ में आधार कार्ड, पेंशन आईडी, बैंक पासबुक और अपना एक फोटो लेकर जाना होगा. इसके बाद बैंक कर्मचारी आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लेंगे. 

यह भी पढ़ें: आपके खाते में अभी तक नहीं आए लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस

ऑनलाइन तरीके की बात की जाए तो आप डिजिटली भी अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, इसके लिए आपको जीवन प्रमाण ऐप या जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसमें आपको अपना आधार नंबर डालकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होता है. जिसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगाय.

इन लोगों को मिलती है घर से सुविधा

हालांकि अगर कोई 80 साल से ऊपर का बुजुर्ग है या फिर दिव्यांग है. तो बैंक और पोस्ट ऑफिस की ओर से उन्हें घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी जाती है. इसके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: गांव में बैठकर शुरू करें ये स्मार्ट बिजनेस, कुछ ही महीनों में बन सकते हैं लखपति

Published at : 05 Dec 2025 11:28 AM (IST)
