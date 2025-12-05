नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे

5 दिसंबर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा डील क्रैक हुआ और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा क्रैक किया गया जिसके बाद अब हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं. दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हॉलीवुड की बड़ी कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को महंगे दाम में खरीद लिया है.

इस डील के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लीजेंड्स अब एक ही छत के नीचे आ जाएंगे जिसमें HBO मैक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इस डील की खासियत.

अब नेटफ्लिक्स के कंधों पर होगी वॉर्नर ब्रदर्स की जिम्मेदारी

नेटफ्लिक्स ने आज हॉलीवुड से जुड़ा सबसे पुराना स्टूडियो अपने नाम कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को 82.7 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है.

अब इस डील के बाद वॉर्नर ब्रदर्स का स्टूडियो, HBO मैक्स और डीसी स्टूडियोज जैसी कई बड़ी कंपनीज एक ही छत के नीचे आ जाएगी. दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने आज अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

इस डील में किसे मिलेगा कितना फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक ये डील कैश और स्टॉक के कॉम्बिनेशन से पूरी होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जहां एग्रीमेंट में ये बताया गया कि वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को 27.75 डॉलर्स पर शेयर मिलेंगे.

इसका मतलब कंपनी के हर एक शेयर होल्डर को 27.75 डॉलर का फायदा होगा. हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि इस ट्रांजैक्शन का फैसला नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर लिया है.

नेटफ्लिक्स के पास होगा कंटेंट का खजाना

इस डील के बाद नेटफ्लिक्स के पास हॉलीवुड के कई स्टूडियोज आ चुके हैं. इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि अब उसे कंटेंट वैरायटी की कोई कमी नहीं होगी.

बता दें, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने के बाद अब नेटफ्लिक्स के पास HBO मैक्स और डीसी स्टूडियोज की जिम्मेदारी भी आ चुकी है. इसका मतलब अब नेटफ्लिक्स को वेब सीरीज को सुपरहीरो शोज का बड़ा खजाना हाथ लग चुका है.