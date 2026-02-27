अब इजरायल में भी चलेगा भारत का UPI, जानें किन-किन देशों में काम करती है यह सर्विस?

UPI Israel Launch: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन में बदल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के इजरायल दौरे के दौरान दोनों देशों ने इजरायल में यूपीआई बेस्ड पेमेंट को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़े एग्रीमेंट पर साइन किया है. इसका मतलब है कि भारतीय यात्री जल्द ही कैश या फिर इंटरनेशनल कार्ड पर निर्भर हुए बिना अपने यूपीआई ऐप इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि भारत का यूपीआई किन-किन देशों में काम करता है.

वे देश जहां यूपीआई चलता है

यूपीआई को पहले से ही कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. भूटान 2021 में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश था. इससे रिटेल आउटलेट्स पर आसान पेमेंट हो सका. इसी के साथ नेपाल ने भी यूपीआई को बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड किया है. नेपाल में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है.

इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में 2 लाख से ज्यादा मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई पेमेंट को मुमकिन बनाया है. इससे भारतीय विजिटर के लिए यह काफी आसान हो गया है. सिंगापुर ने भी यूपीआई को अपने PayNow सिस्टम के साथ जोड़ दिया है. इससे मर्चेंट पेमेंट और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा UPI और RuPay मॉरीशस और श्रीलंका में भी ऑपरेशनल हैं.

यूरोप और दूसरे इलाकों में यूपीआई का विस्तार

यूपीआई ने फ्रांस से शुरुआत करते हुए यूरोप में भी एंट्री की है. यहां एफिल टावर और लग्जरी रिटेल स्टोर के साथ बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पेमेंट किया जा सकता है. साइप्रस 2025 में यूपीआई अपनाने वाला दूसरा यूरोपियन देश बना. इसके अलावा कतर, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एग्रीमेंट और पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में यूपीआई सर्विस को बढ़ाने के लिए भी बातचीत चल रही है.

विदेश में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीआई?

भारतीय ट्रैवलर GooglePay, PhonePe और Paytm जैसे अपने ऐप से सीधे इंटरनेशनल UPI पेमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं. यूजर्स को एप्लीकेशन सेटिंग में जाकर 'यूपीआई इंटरनेशनल' ऑप्शन को इनेबल करना होगा. एक बार एक्टिवेट होने के बाद ट्रैवल इंटरनेशनल मर्चेंट पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटेकली फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपये में बदल देता है. हालांकि यूपीआई ऐप्स एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेते लेकिन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन चार्ज लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खत्म हुआ दिल्ली का शराब घोटाला केस! क्या एक के साथ एक बोतल दोबारा मिलेगी फ्री?