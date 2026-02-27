हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUPI Israel Launch: अब इजरायल में भी चलेगा भारत का UPI, जानें किन-किन देशों में काम करती है यह सर्विस?

UPI Israel Launch: अब इजरायल में भी चलेगा भारत का UPI, जानें किन-किन देशों में काम करती है यह सर्विस?

UPI Israel Launch: भारत का यूपीआई अब इजरायल में भी शुरू होने जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह कौन-कौन से देशों में काम करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

UPI Israel Launch: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन में बदल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के इजरायल दौरे के दौरान दोनों देशों ने इजरायल में यूपीआई बेस्ड पेमेंट को मुमकिन बनाने के लिए एक बड़े एग्रीमेंट पर साइन किया है. इसका मतलब है कि भारतीय यात्री जल्द ही कैश या फिर इंटरनेशनल कार्ड पर निर्भर हुए बिना अपने यूपीआई ऐप इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि भारत का यूपीआई किन-किन देशों में काम करता है. 

वे देश जहां यूपीआई चलता है 

यूपीआई को पहले से ही कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. भूटान 2021 में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश था. इससे रिटेल आउटलेट्स पर आसान पेमेंट हो सका. इसी के साथ नेपाल ने भी यूपीआई को बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड किया है. नेपाल में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. 

इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में 2 लाख से ज्यादा मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई पेमेंट को मुमकिन बनाया है. इससे भारतीय विजिटर के लिए यह काफी आसान हो गया है. सिंगापुर ने भी यूपीआई को अपने PayNow सिस्टम के साथ जोड़ दिया है. इससे मर्चेंट पेमेंट और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा UPI और RuPay मॉरीशस और श्रीलंका में भी ऑपरेशनल हैं.

यूरोप और दूसरे इलाकों में यूपीआई का विस्तार 

यूपीआई ने फ्रांस से शुरुआत करते हुए यूरोप में भी एंट्री की है. यहां एफिल टावर और लग्जरी रिटेल स्टोर के साथ बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पेमेंट किया जा सकता है. साइप्रस 2025 में यूपीआई अपनाने वाला दूसरा यूरोपियन देश बना. इसके अलावा कतर, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एग्रीमेंट और पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में  यूपीआई सर्विस को बढ़ाने के लिए भी बातचीत चल रही है.

विदेश में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीआई? 

भारतीय ट्रैवलर GooglePay, PhonePe और Paytm जैसे अपने ऐप से सीधे इंटरनेशनल UPI पेमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं.  यूजर्स को एप्लीकेशन सेटिंग में जाकर 'यूपीआई इंटरनेशनल' ऑप्शन को इनेबल करना होगा. एक बार एक्टिवेट होने के बाद ट्रैवल इंटरनेशनल मर्चेंट पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटेकली फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपये में बदल देता है. हालांकि यूपीआई ऐप्स एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेते लेकिन बैंक फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन चार्ज लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खत्म हुआ दिल्ली का शराब घोटाला केस! क्या एक के साथ एक बोतल दोबारा मिलेगी फ्री?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
PM Modi Israel Visit UPI International UPI Israel Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
UPI Israel Launch: अब इजरायल में भी चलेगा भारत का UPI, जानें किन-किन देशों में काम करती है यह सर्विस?
अब इजरायल में भी चलेगा भारत का UPI, जानें किन-किन देशों में काम करती है यह सर्विस?
जनरल नॉलेज
दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन कौन सा, अमेरिका-रूस या चीन कौन है नंबर वन?
दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन कौन सा, अमेरिका-रूस या चीन कौन है नंबर वन?
जनरल नॉलेज
Delhi Liquor Policy Case: खत्म हुआ दिल्ली का शराब घोटाला केस! क्या एक के साथ एक बोतल दोबारा मिलेगी फ्री?
खत्म हुआ दिल्ली का शराब घोटाला केस! क्या एक के साथ एक बोतल दोबारा मिलेगी फ्री?
जनरल नॉलेज
किन मुस्लिम देशों में नहीं खेली जाती होली? रंग दिखने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
किन मुस्लिम देशों में नहीं खेली जाती होली? रंग दिखने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
Advertisement

वीडियोज

Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
Bhoot Bangla Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget