हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकेरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए

केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए

केरला स्टोरी 2 विवादों में घिरी है. फिल्म में अदिती भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा जैसी एक्ट्रेसेस हैं. अब फिल्म की रिलीज से बैन हटा दिया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 27 Feb 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर अंतरिम रोक हटा दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग का रास्ता साफ हो गया. जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया. इसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी.

फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद, जिन्होंने सिंगल जज के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी. बेंच ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन का विरोध करने वाली दलीलें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह थीं. उन्होंने सवाल किया कि सिंगल जज इसे कैसे सुन सकते हैं.

ये ऑर्डर सभी पक्षों की तरफ से गुरुवार देर रात तक चली डिटेल्ड दलीलों के बाद सुनाया गया, जिससे मामले की अर्जेंसी और बड़े दांव पर जोर दिया गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by aditi (@aditi_bhatia4)

प्रोड्यूसर्स ने सिंगल बेंच के अंतरिम रोक के कुछ ही घंटों के अंदर डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था, ये तर्क देते हुए कि रिलीज से एक दिन पहले जारी किए गए सस्पेंशन से काफी फाइनेंशियल नुकसान होगा और देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में रुकावट आएगी. ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी.

फिल्म की एक्ट्रेस अदिती भाटिया ने पोस्ट किया है और लिखा- सच को देखा जाना चाहिए. द केरला स्टोरी 2 अब थिएटर में लगी है.

केरला स्टोरी 2 को लेकर विवाद

फिल्म को लेकर हुए विवाद ने पॉलिटिकल और सोशल सर्कल में बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जो इसके पहले वाले मामले को लेकर हुई जोरदार चर्चाओं की याद दिलाता है. रिलीज का विरोध करने वाले पिटीशनर्स ने कंटेंट को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए ज्यूडिशियल दखल की मांग की थी. दूसरी तरफ, फिल्म-मेकर्स का कहना था कि ये काम कानून द्वारा सुरक्षित क्रिएटिव एक्सप्रेशन के दायरे में आता है. स्टे हटने के बाद, थिएटर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से अब उम्मीद है कि वे प्लान के मुताबिक स्क्रीनिंग करेंगे.

केरला स्टोरी 2 के बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा असर

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कानूनी लड़ाई ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई होगी, जिससे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Kerala High Court The Kerala Story 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: फ्राइडे को 'ओ रोमियो' कर रही कमाल, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों के 5 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने जमाई धाक, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 5 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Ideas of India: श्रेया घोषाल ने एक टेक में गाया था देवदास का 'बैरी पिया' सॉन्ग, रिजेक्शन को लेकर भी की बात
श्रेया घोषाल ने एक टेक में गाया था देवदास का 'बैरी पिया' सॉन्ग, रिजेक्शन को लेकर भी की बात
बॉलीवुड
बेटी को पहली बार देख खूब रोई थीं प्रियंका चोपड़ा, NICU में सहारा बना 'महामृत्युंजय मंत्र'
बेटी को पहली बार देख खूब रोई थीं प्रियंका चोपड़ा, NICU में सहारा बना 'महामृत्युंजय मंत्र'
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को 3 हफ्ते की मोहलत, गिरफ्तारी पर रोक, पूछताछ कर सकती है पुलिस
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget