एक्सप्लोरर
यहां चलता है सिर्फ महिलाओं का राज, पुरुषों के लिए बने हैं खास नियम
अदर वर्ल्ड किंगडम एक ऐसी जगह है, जहां प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. हालांकि इसे किसी देश की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है. आइए जानें कि यहां पुरुषों के लिए क्या नियम हैं.
महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर दुनिया में लगातार बहस होती रहती है. इसी बीच एक जगह का नाम अक्सर चर्चा में आता है, जहां दावा किया जाता है कि वहां पर महिलाओं का पूरा शासन है. यहां महिलाओं को शीर्ष स्थान दिया गया है और रानी पैट्रिसिया-1 के नाम से शासन चलता है. इस जगह पुरुषों के लिए अलग नियम बताए जाते हैं. आइए जानें कि यह जगह कहां स्थित है.
1/7
2/7
Published at : 26 Feb 2026 08:44 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
पंजाब की शादियों में दुल्हन को क्यों पहनाया जाता था चूड़ा, जानें क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अफगानिस्तान में होली खेल सकते हैं यहां रहने वाले हिंदू, ऐसा करने पर क्या कानून?
जनरल नॉलेज
6 Photos
10 × 12 का बेडरूम बनवाने में कितना आएगा खर्चा, इसमें कितना लगेगा सरिया और सीमेंट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
कैसी होती है किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया, इसमें लगते हैं कितने दिन?
जनरल नॉलेज
भारतीयों की तुलना में कितने अमीर होते हैं इजरायल के लोग, एक दिन में वहां कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
हर साल 54000 करोड़ रुपये दान कर रहे भारतीय, जानें धर्म के खाते में कितना जाता है पैसा?
जनरल नॉलेज
किस देश से भारत को खाली करना पड़ा अपना सैन्य ठिकाना, इस पर कितना पैसा हुआ था खर्च?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion