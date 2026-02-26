यहां चलता है सिर्फ महिलाओं का राज, पुरुषों के लिए बने हैं खास नियम

इस जगह का नाम Other World Kingdom है. यह Czech Republic में स्थित एक निजी माइक्रोनेशन के रूप में जानी जाती है. यह किसी मान्यता प्राप्त संप्रभु देश की तरह संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों द्वारा मान्य नहीं है. इसे 1996 में एक निजी पहल के तौर पर शुरू किया गया था. इसका अपना झंडा, प्रतीक, आंतरिक नियम और संरचना है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का दर्जा नहीं मिला है.