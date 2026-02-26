हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां चलता है सिर्फ महिलाओं का राज, पुरुषों के लिए बने हैं खास नियम

यहां चलता है सिर्फ महिलाओं का राज, पुरुषों के लिए बने हैं खास नियम

अदर वर्ल्ड किंगडम एक ऐसी जगह है, जहां प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. हालांकि इसे किसी देश की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है. आइए जानें कि यहां पुरुषों के लिए क्या नियम हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Feb 2026 08:44 AM (IST)
अदर वर्ल्ड किंगडम एक ऐसी जगह है, जहां प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. हालांकि इसे किसी देश की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है. आइए जानें कि यहां पुरुषों के लिए क्या नियम हैं.

महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर दुनिया में लगातार बहस होती रहती है. इसी बीच एक जगह का नाम अक्सर चर्चा में आता है, जहां दावा किया जाता है कि वहां पर महिलाओं का पूरा शासन है. यहां महिलाओं को शीर्ष स्थान दिया गया है और रानी पैट्रिसिया-1 के नाम से शासन चलता है. इस जगह पुरुषों के लिए अलग नियम बताए जाते हैं. आइए जानें कि यह जगह कहां स्थित है.

इस जगह का नाम Other World Kingdom है. यह Czech Republic में स्थित एक निजी माइक्रोनेशन के रूप में जानी जाती है. यह किसी मान्यता प्राप्त संप्रभु देश की तरह संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों द्वारा मान्य नहीं है. इसे 1996 में एक निजी पहल के तौर पर शुरू किया गया था. इसका अपना झंडा, प्रतीक, आंतरिक नियम और संरचना है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का दर्जा नहीं मिला है.
इस जगह का नाम Other World Kingdom है. यह Czech Republic में स्थित एक निजी माइक्रोनेशन के रूप में जानी जाती है. यह किसी मान्यता प्राप्त संप्रभु देश की तरह संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों द्वारा मान्य नहीं है. इसे 1996 में एक निजी पहल के तौर पर शुरू किया गया था. इसका अपना झंडा, प्रतीक, आंतरिक नियम और संरचना है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का दर्जा नहीं मिला है.
अदर वर्ल्ड किंगडम में प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. यहां की रानी का नाम Patricia I बताया जाता है. नियमों के अनुसार कानून में बदलाव का अधिकार सिर्फ रानी के पास होता है.
अदर वर्ल्ड किंगडम में प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. यहां की रानी का नाम Patricia I बताया जाता है. नियमों के अनुसार कानून में बदलाव का अधिकार सिर्फ रानी के पास होता है.
Published at : 26 Feb 2026 08:44 AM (IST)
Women Ruled Country Female Dominant Society

