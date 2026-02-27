अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया है. इस पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में आरोप सबूत का विकल्प नहीं हो सकते हैं.