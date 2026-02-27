केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी (शराब) नीति मामले में बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े. वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार मीडिया के सामने आते ही केजरीवाल कहते नजर आए मैं भ्रष्ट नहीं हूं, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं. जिसके बाद उनके इस वीडियो पर लोगों के कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं.



कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों पर उठाए सवाल



राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्य के साथ साबित करने में असफल रहा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि आबकारी नीति में किसी बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में जो बातें सामने आई है वह प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा लगती है न कि किसी आपराधिक साजिश का परिणाम. कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों और सबूत की कमी पर भी सवाल उठाए. इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा अन्य आरोपियों को भी राहत मिली है.

आख़िर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है।



सत्यमेव जयते pic.twitter.com/GZghEdhJf3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 27, 2026

फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा हम हमेशा कहते हैं की सच्चाई की जीत होती है, मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं... सत्य की जीत हुई. उन्होंने इस मामले को स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि यह सब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है. वहीं मीडिया से बात करते-करते केजरीवाल की आवाज भर गई, उन्होंने कहा अगर सत्ता चाहिए तो अच्छा काम करके जनता का दिल दिल जीतिए.



केजरीवाल के आंसू देख इमोशनल हुए यूजर्स



दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद वायरल हो रहे वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. केजरीवाल का वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट किया मुझे हमेशा से पता था कि फर्जी मामला अदालत में नहीं टिकेगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है. एक और यूजर कमेंट करता है सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते...बहुत बहुत बधाई. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम हमेशा ईमानदार व्यक्ति को बचाने में असफल हो जाते हैं. वहीं कुछ यूजर कमेंट में लिखते हैं इनके आंसु देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. तो एक यूजर कमेंट करता है इन्हें ऐसे रोता देखकर मेरा दिल टूट गया. वहीं लास्ट में एक और कमेंट आया सच्चाई की हमेशा जीत होती है.

