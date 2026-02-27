हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे होता है नार्को टेस्ट और कौन देता है इसका आदेश? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में उठे सवाल का जानिए जवाब

कैसे होता है नार्को टेस्ट और कौन देता है इसका आदेश? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में उठे सवाल का जानिए जवाब

Swami Avimukteshwaranand Controversy: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में कहा है कि वे नार्को टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Swami Avimukteshwaranand Controversy: नार्को टेस्ट एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दर्ज आरोपों के सिलसिले में नार्को टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं.  उनके इस बयान के बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि नार्को टेस्ट कैसे किए जाते हैं और उन्हें कौन ऑथराइज करता है.

नार्को टेस्ट क्या है?

नार्को टेस्ट एक फोरेंसिक प्रक्रिया है. इसमें एक सस्पेक्ट को एक ड्रग का इस्तेमाल करके सेमी कॉन्शियस हालत में रखा जाता है. यह  ड्रग आमतौर पर सोडियम पेंटोथल होता है, जिसे ट्रुथ सिरम भी कहा जाता है. इसका मकसद सब्जेक्ट के मेंटल रेजिस्टेंस को कम करना है. इससे इन्वेस्टिगेटर के लिए सवाल पूछना और जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाता है. 

दरअसल जब कोई व्यक्ति सेमी कॉन्शियस हालत में होता है तो झूठ बोलने की उसकी क्षमता कम हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि झूठ बोलने के लिए होश में दिमागी कोशिश करनी पड़ती है. हालांकि इस टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से जांच में मदद के तौर पर किया जाता है ना कि सीधे जुर्म के सबूत के तौर पर. 

नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है? 

नार्को एनालिसिस प्रोसीजर एक कंट्रोल्ड मेडिकल माहौल में किया जाता है. यह आमतौर पर सरकारी अस्पताल या ऑथराइज्ड फॉरेंसिक लैब में होता है. एक ट्रेंड एनेस्थिसियोलॉजिस्ट इंजेक्शन के जरिए सोडियम पेंटोथल की एक मापी गई डोज देता है. यह दवा एक सेडेटिव असर को पैदा करती है. इससे व्यक्ति हिप्नोटिक या सेमी कॉन्शियस हालत में आ जाता है. इस दौरान इन्वेस्टिगेटर और साइकोलॉजिस्ट केस से जुड़े जरूरी सवाल पूछते हैं. पूरी प्रक्रिया को एक्सपर्ट्स की एक टीम मॉनिटर करती है. इसमें एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टाफ शामिल होते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को पक्का करने के लिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है. इतना ही नहीं बल्कि सेफ्टी को पक्का करने के लिए पूरे प्रोसीजर के दौरान सब्जेक्ट के वाइटल साइन जैसे कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर बारीकी से नजर रखी जाती है. 

कौन देता है नार्को टेस्ट की इजाजत?

भारत में जांच एजेंसियां अपनी मर्जी से नार्को टेस्ट नहीं कर सकती. उन्हें पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है. कोर्ट की मंजूरी के बिना ऐसा टेस्ट कराना कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है. 

आरोपी की सहमति जरूरी 

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में यह तय किया था कि आरोपी की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता. यह फैसला किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है. इसमें खुद को दोषी ठहरने से बचने का अधिकार और निजी आजादी शामिल है.

नार्को टेस्ट कोई सबूत नहीं 

नार्को एनालिसिस के दौरान दिए गए बयानों को कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट पूरी तरह से होश में नहीं है और बयानों के भरोसेमंद होने की कोई गारंटी नहीं है. हालांकि टेस्ट के दौरान मिली जानकारी इन्वेस्टिगेटर को नए सबूत खोजने में मदद कर सकती है.

Published at : 27 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Swami Avimukteshwaranand Controversy Narco Test India POCSO Investigation
Embed widget