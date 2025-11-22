भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज

भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है. नेपाल का स्टेशन भारतीय स्टेशन की दीवार के उस पर है, जहां जाने के लिए ओवर ब्रिज बना है. इस स्टेशन पर यात्री हल्की-फुल्की चेकिंग के बाद सीधे नेपाल की ट्रेन में बैठ सकते हैं. वहीं कई लोगों को नहीं पता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों से मिलती है, लेकिन नेपाल की ट्रेन जयनगर स्टेशन से मिलती है.