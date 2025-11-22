हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज

भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज

भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)
भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है.

दूसरे देशों में यात्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में भी फ्लाइट का ख्याल आता होगा, क्योंकि ज्यादातर देशों में फ्लाइट के माध्यम से ही यात्रा की जाती है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी है जहां से आप सीधे दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं. खास बात यह है कि नेपाल की ट्रेन तो भारत के स्टेशन से ही मिल जाती है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ट्रेनें तो है लेकिन उनके स्टेशन अलग है. कई लोग इन्हें लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज हम आपको उन स्टेशनों के बारे में बताते हैं जहां से पड़ोसी देशों की ट्रेन से यात्रा की जा सकती है.

भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है. नेपाल का स्टेशन भारतीय स्टेशन की दीवार के उस पर है, जहां जाने के लिए ओवर ब्रिज बना है. इस स्टेशन पर यात्री हल्की-फुल्की चेकिंग के बाद सीधे नेपाल की ट्रेन में बैठ सकते हैं. वहीं कई लोगों को नहीं पता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों से मिलती है, लेकिन नेपाल की ट्रेन जयनगर स्टेशन से मिलती है.
भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है. नेपाल का स्टेशन भारतीय स्टेशन की दीवार के उस पर है, जहां जाने के लिए ओवर ब्रिज बना है. इस स्टेशन पर यात्री हल्की-फुल्की चेकिंग के बाद सीधे नेपाल की ट्रेन में बैठ सकते हैं. वहीं कई लोगों को नहीं पता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेन अलग-अलग स्टेशनों से मिलती है, लेकिन नेपाल की ट्रेन जयनगर स्टेशन से मिलती है.
इसके अलावा बिहार-नेपाल बॉर्डर के पास स्थित रक्सौल जंक्शन नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य ट्रांजिट प्वाइंट माना जाता है. इसे नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. यहां से भारत के कई हिस्सों को नेपाल से जोड़ने वाली ट्रेनें गुजरती है.
इसके अलावा बिहार-नेपाल बॉर्डर के पास स्थित रक्सौल जंक्शन नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य ट्रांजिट प्वाइंट माना जाता है. इसे नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. यहां से भारत के कई हिस्सों को नेपाल से जोड़ने वाली ट्रेनें गुजरती है.
वहीं पश्चिम बंगाल में स्थित पेट्रापोल रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा ट्रांजिट हब है. ब्रिटिश काल में बना यह स्टेशन ब्रॉड गेज लाइन से बांग्लादेश के खुलना से जुड़ा है. यहां से बंधन एक्सप्रेस होकर गुजरती है, लेकिन यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा जरूरी होता है.
वहीं पश्चिम बंगाल में स्थित पेट्रापोल रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश बॉर्डर का बड़ा ट्रांजिट हब है. ब्रिटिश काल में बना यह स्टेशन ब्रॉड गेज लाइन से बांग्लादेश के खुलना से जुड़ा है. यहां से बंधन एक्सप्रेस होकर गुजरती है, लेकिन यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा जरूरी होता है.
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में स्थित राधिकापुर रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश रेल ट्रांजिट का पॉइंट है. यहां से दोनों देशों के बीच मालगाड़ी और यात्रियों की आवाजाही होती है. यह बॉर्डर चौकी के रूप में भी काम करता है.
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में स्थित राधिकापुर रेलवे स्टेशन भारत-बांग्लादेश रेल ट्रांजिट का पॉइंट है. यहां से दोनों देशों के बीच मालगाड़ी और यात्रियों की आवाजाही होती है. यह बॉर्डर चौकी के रूप में भी काम करता है.
हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है. यहां पर चिलहाटी स्टेशन के जरिए दोनों देश जुड़े हुए हैं. इस रूट पर भारत से ढाका तक ट्रेन जाती है और लोग व्यापार व यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.
हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है. यहां पर चिलहाटी स्टेशन के जरिए दोनों देश जुड़े हुए हैं. इस रूट पर भारत से ढाका तक ट्रेन जाती है और लोग व्यापार व यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.
वहीं अटारी भारत-पाकिस्तान रेल संपर्क का सबसे बड़ा और प्रमुख स्टेशन है. पहले इसी रूट से समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो भारत के अटारी से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती थी. यह स्टेशन भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल पास है और पाकिस्तान यात्रा के लिए मुख्य गेटवे माना जाता है.
वहीं अटारी भारत-पाकिस्तान रेल संपर्क का सबसे बड़ा और प्रमुख स्टेशन है. पहले इसी रूट से समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो भारत के अटारी से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती थी. यह स्टेशन भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल पास है और पाकिस्तान यात्रा के लिए मुख्य गेटवे माना जाता है.
इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित मुनाबाव रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के कराची-खोखरापार रूट से जुड़ा हुआ है. इस रूट पर थार लिंक एक्सप्रेस चलती थी. यह दोनों स्टेशनों के बीच दूसरा बड़ा रेल संपर्क पॉइंट था. वहीं इस स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा रहती है और यात्रा के लिए पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य है हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेनें फिलहाल बंद है.
इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित मुनाबाव रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के कराची-खोखरापार रूट से जुड़ा हुआ है. इस रूट पर थार लिंक एक्सप्रेस चलती थी. यह दोनों स्टेशनों के बीच दूसरा बड़ा रेल संपर्क पॉइंट था. वहीं इस स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा रहती है और यात्रा के लिए पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य है हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेनें फिलहाल बंद है.
Published at : 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

