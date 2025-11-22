एक्सप्लोरर
भारत के इस स्टेशन से मिलती है दूसरे देश की ट्रेन, पाकिस्तान समझकर न होना कंफ्यूज
भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल की ट्रेन जाती है. दरअसल मधुबनी जिले का यह स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं यही से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन मिलती है.
दूसरे देशों में यात्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में भी फ्लाइट का ख्याल आता होगा, क्योंकि ज्यादातर देशों में फ्लाइट के माध्यम से ही यात्रा की जाती है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी है जहां से आप सीधे दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं. खास बात यह है कि नेपाल की ट्रेन तो भारत के स्टेशन से ही मिल जाती है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ट्रेनें तो है लेकिन उनके स्टेशन अलग है. कई लोग इन्हें लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज हम आपको उन स्टेशनों के बारे में बताते हैं जहां से पड़ोसी देशों की ट्रेन से यात्रा की जा सकती है.
Published at : 22 Nov 2025 02:26 PM (IST)
