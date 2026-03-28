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Cybercrime India: साइबर क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर भारत, जानें पहले और तीसरे पायदान पर कौन-से देश?
Cybercrime India: साइबर धोखाधड़ी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है. आइए जानते हैं कौन सा देश पहले और तीसरे नंबर पर है.
Cybercrime India: साइबर क्राइम अब कोई दूर की धमकी नहीं रही. यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है जो हर दिन लाखों लोगों को निशाना बनाती है. मेटा की मार्च 2026 की एडवर्सेरियल थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत साइबर धोखाधड़ी और घोटालों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाला देश बन चुका है. आइए जानते हैं पहले और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है.
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Published at : 28 Mar 2026 05:12 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion