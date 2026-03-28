साइबर घोटालों के लिए सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स और ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी की वजह से अमेरिका इंटरनेशनल धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए बड़ा टारगेट बन जाता है.