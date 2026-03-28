हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCybercrime India: साइबर क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर भारत, जानें पहले और तीसरे पायदान पर कौन-से देश?

Cybercrime India: साइबर क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर भारत, जानें पहले और तीसरे पायदान पर कौन-से देश?

Cybercrime India: साइबर धोखाधड़ी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है. आइए जानते हैं कौन सा देश पहले और तीसरे नंबर पर है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Cybercrime India: साइबर धोखाधड़ी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है. आइए जानते हैं कौन सा देश पहले और तीसरे नंबर पर है.

Cybercrime India: साइबर क्राइम अब कोई दूर की धमकी नहीं रही. यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है जो हर दिन लाखों लोगों को निशाना बनाती है. मेटा की मार्च 2026 की एडवर्सेरियल थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत साइबर धोखाधड़ी और घोटालों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाला देश बन चुका है. आइए जानते हैं पहले और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है.

1/6
साइबर घोटालों के लिए सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स और ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी की वजह से अमेरिका इंटरनेशनल धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए बड़ा टारगेट बन जाता है.
साइबर घोटालों के लिए सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स और ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी की वजह से अमेरिका इंटरनेशनल धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए बड़ा टारगेट बन जाता है.
2/6
भारत अब ग्लोबल लेवल पर दूसरे स्थान पर है. यह साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी को दिखाता है. लाखों नए इंटरनेट यूजर्स और तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के साथ स्कैमर्स अब भारतीय यूजर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
भारत अब ग्लोबल लेवल पर दूसरे स्थान पर है. यह साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी को दिखाता है. लाखों नए इंटरनेट यूजर्स और तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के साथ स्कैमर्स अब भारतीय यूजर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.
Published at : 28 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Cybercrime India Global Scams

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
KP Sharma Oli Arrested: नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार, जानें भारत के किन पड़ोसी देश के सुप्रीम लीडर हो चुके अरेस्ट?
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार, जानें भारत के किन पड़ोसी देश के सुप्रीम लीडर हो चुके अरेस्ट?
जनरल नॉलेज
एक वीडियो से कितना कमा लेते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक, जानें और कहां-कहां से होती है कमाई
एक वीडियो से कितना कमा लेते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक, जानें और कहां-कहां से होती है कमाई
जनरल नॉलेज
Missile Interceptor System: दुनिया के ताकतवर देशों के पास कौन-कौन से मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, भारत के पास क्या-क्या?
दुनिया के ताकतवर देशों के पास कौन-कौन से मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, भारत के पास क्या-क्या?
जनरल नॉलेज
War Crimes: ईरान पर हमला करके क्या क्राइम कर रहे अमेरिका-इजरायल, क्या उन्हें मिलेगी इसकी सजा?
ईरान पर हमला करके क्या क्राइम कर रहे अमेरिका-इजरायल, क्या उन्हें मिलेगी इसकी सजा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: सारा-ईरान की केमिस्ट्री के पीछे का 'परफेक्ट' सच | Bollywood Masala
Jewar Airport Inauguration: UP में विकास की 'मेगा उड़ान'! जेवर एयरपोर्ट शुरू, PM Modi ने क्या कहा?
Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Inaugurates Airport: 'हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का ATM', जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी
'हर 2 मिनट में उड़ेगा जहाज', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी, सपा पर कसा तंज
दिल्ली NCR
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत
ओटीटी
Happy Patel OTT Release: इस दिन रिलीज होगी 'हैप्‍पी पटेल: खतरनाक जासूस', जानें कब और कहां देखें
Happy Patel OTT Release: इस दिन रिलीज होगी 'हैप्‍पी पटेल: खतरनाक जासूस', जानें कब और कहां देखें
क्रिकेट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: 'कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं', बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
'कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं', बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद
ट्रेंडिंग
ढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा, वीडियो वायरल
ढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget