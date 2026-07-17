Sonam Wangchuk Hunger Strike: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है. इसने एक बार फिर से जन आंदोलन की ताकत को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है. इसने 2011 में अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की यादों को भी ताजा कर दिया है. उस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिन की भूख हड़ताल आजाद भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गई थी. इस अभियान ने तत्कालीन कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीएस सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर किया और सांसद आखिरकार प्रस्तावित जन लोकपाल बिल से जुड़ी मुख्य मांगों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई. आइए इस आंदोलन की सफलता के पीछे की मुख्य वजहों के बारे में जानते हैं.

भ्रष्टाचार के घोटाले ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया

अन्ना हजारे के आंदोलन शुरू करने से पहले यूपीए सरकार कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों में आरोपों का सामना कर रही थी. इसमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला, कॉमनवेल्थ गेम्स विवाद और कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद शामिल थे. इन मुद्दों ने जनता में काफी ज्यादा असंतोष पैदा कर दिया था. अन्ना हजारे का अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते इस गुस्से का केंद्र बिंदु बन गया था.

अन्ना हजारे की गांधीवादी छवि

अन्ना हजारे का पूरा नाम किसान बाबूराव हजारे है. महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि को एक आदर्श गांव में बदलने के अपने काम के लिए वे पहले से ही जाने जाते थे. उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. उनकी सादगी भरी जीवन शैली, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ना होना और अहिंसक विरोध व भूख हड़ताल जैसे गांधीवादी तरीकों पर भरोसा करने से उन्हें काफी नैतिक विश्वसनीयता मिली. इससे आंदोलन को जनता का भरोसा जीतने में मदद मिली.

सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया उल्टी पड़ गई

एक बड़ा मोड़ 16 अगस्त 2011 को आया जब दिल्ली पुलिस ने भूख हड़ताल शुरू होने से पहले ही अन्ना हजारे और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी भी शामिल थे. इन गिरफ्तारियों ने देशभर में व्यापक विरोध को जन्म दिया. साथ ही यह धारणा बन गई कि सरकार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. जनता के बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने अन्ना हजारे को रिहा कर दिया.

युवा और मध्यम वर्ग आंदोलन की रीढ़

पहले के कई राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के उलट इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में कॉलेज के छात्रों, युवा पेशेवर और शहरी मध्यम वर्ग की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है. हजारों लोग सफेद गांधी टोपी पहनकर "मैं भी अन्ना" का नारा लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए.

मीडिया और सोशल मीडिया से मिला फायदा

टेलीविजन न्यूज चैनलों ने रामलीला मैदान से अन्ना हजारे के अनशन की लाइव कवरेज की. इससे देश भर के घरों तक इस पूरे मुद्दे की जानकारी पहुंची. साथ ही भारत में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे. साथ ही उन्हें समर्थकों को एकजुट करने, विरोध प्रदर्शन को को-ऑर्डिनेट करने और जानकारी फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई.

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