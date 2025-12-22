हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?

कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?

India Dates Imports: खजूर अब भारत में सिर्फ फल नहीं, एक बड़ा आयात कारोबार बन चुका है. ऐसे में सवाल है कि भारत किन देशों से खजूर का आयात करता है और यह सबसे ज्यादा किस देश से आता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Dec 2025 06:17 PM (IST)
India Dates Imports: खजूर अब भारत में सिर्फ फल नहीं, एक बड़ा आयात कारोबार बन चुका है. ऐसे में सवाल है कि भारत किन देशों से खजूर का आयात करता है और यह सबसे ज्यादा किस देश से आता है.

खजूर अब भारत की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन चुका है. सर्दियों में बढ़ती खपत, फिटनेस ट्रेंड और नेचुरल शुगर की तलाश ने इसकी मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है. नतीजा यह हुआ कि भारत आज खजूर आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह खजूर किन-किन देशों से आता है और सबसे बड़ा सप्लायर कौन है?

1/7
भारत में खजूर की मांग अब केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रही. हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट फूड्स और नेचुरल एनर्जी सोर्स के तौर पर खजूर की पहचान मजबूत हुई है. फाइबर, आयरन और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होने के कारण इसे चीनी के हेल्दी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
भारत में खजूर की मांग अब केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रही. हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट फूड्स और नेचुरल एनर्जी सोर्स के तौर पर खजूर की पहचान मजबूत हुई है. फाइबर, आयरन और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होने के कारण इसे चीनी के हेल्दी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
2/7
सर्दियों में इसका सेवन बढ़ता है और खजूर से बनी मिठाइयों, स्नैक्स और शेक्स ने इसकी खपत को और बढ़ाया है. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डाटा के अनुसार साल 2023 में भारत ने करीब 49,05,89,000 किलोग्राम खजूर का आयात किया. यह आंकड़ा भारत को खजूर आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है.
सर्दियों में इसका सेवन बढ़ता है और खजूर से बनी मिठाइयों, स्नैक्स और शेक्स ने इसकी खपत को और बढ़ाया है. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट डाटा के अनुसार साल 2023 में भारत ने करीब 49,05,89,000 किलोग्राम खजूर का आयात किया. यह आंकड़ा भारत को खजूर आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है.
Published at : 22 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Dates Dates Imports India Dates Imports Iraq Dates Export

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

