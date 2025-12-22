कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?

भारत में खजूर की मांग अब केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रही. हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट फूड्स और नेचुरल एनर्जी सोर्स के तौर पर खजूर की पहचान मजबूत हुई है. फाइबर, आयरन और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होने के कारण इसे चीनी के हेल्दी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.