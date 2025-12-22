खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर

Duplicate copy of Aadhaar card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसान तरीके अपनाकर दोबारा डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 22 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Duplicate copy of Aadhaar card: आधार कार्ड भारतीयों को डिजिटल पहचान देता है. इसे आप अपने बैंक के खाते, सभी सरकारी सेवाएं या अन्य दस्तावेजों में पहचान के लिए देते हैं. अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप कई तरीकों से डुप्लीकेट आधार कार्ड को निकलवा सकते हैं.
 
ऑनलाइन माध्यम से निकालें

इसमें सबसे पहला तरीका ऑनलाइन है. सबसे पहले UIDAI की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. उसके बाद उसमें आपको आधार सर्विसेस के सेक्शन को ढूंढना है. इसके अगले चरण में आपको Retrive lost UID/EID को वाले ऑप्शन को ढूंढना है. उसको क्लिक करने के बाद आप अपने आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी को अनुरोध करने वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे. आपके पास UID और EID जो जानकारी उपलब्ध हो उसको चुनें. उसमें मांगने वाले हर जरूरी जानकारी को भरने के बाद Send otp वाले ऑप्शन को क्लिक करें. आपके रर्जिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें. उसके बाद Captcha code को भरकर सबमिट कर दें. आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर डुप्लीकेट आधार कार्ड मिल जाएगा. 

1947 पर कॉल करे

UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करके एग्जीक्यूटिव से बात करें. उसे अपनी डेमोग्राफिक जानकारी दें. विवरण मेल खाने के बाद एग्जीक्यूटिव आपको आपका EID शेयर कर देगा. इसके बाद 1947 पर कॉल करके IVRS सिस्टम का प्रयोग करके रिक्वेस्ट स्टेटस ऑप्शन का चयन करें. अपनी EID, DOB और PINCODE को दें. विवरण के मेल खाने के बाद आपको आपका आधार नंबर बताया जाएगा. यह सेवा निशुल्क है. 

आधार सेंटर पर जाकर

इस सेवा में आपसे 30 रुपये या उससे ज्यादा का मामूली शुल्क लिया जा सकता है. आधार सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी दें, जिसके बाद फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन द्वारा आपकी बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी और मैच होने के बाद आपको आपका ई-आधार कार्ड का प्रिंट दे दिया जाएगा.

इन कुछ तरीकों से आप अपना आधार कार्ड आसानी से निकलवा सकते हैं. कोशिश करें कि आधार कार्ड निकलवाने के बाद आप उसकी फोटो क्लिक कर रख लें. ऐसा करके आप किसी भी जगह पर जहां आधार कार्ड की जरूरत पडे़गी प्रिटऑउट करवा दे सकते हैं. इसके साथ ही आधार कार्ड को खोने का चांस काफी कम हो जाएगा. कहीं भी अपने ओरिजिनल दस्तावेजों को ले जाने से बचे.

Published at : 22 Dec 2025 03:55 PM (IST)
