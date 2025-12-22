किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
Top-10 Countries: दुनिया में हर घंटे सबसे ज्यादा मौत होने वाले देशों की लिस्ट में सबसे आगे चीन और भारत का नाम शामिल है, जहां 1,000 से ज्यादा लोग हर घंटे अपनी जान गंवा देते हैं.
दुनिया की कुल आबादी आज 8 अरब से ज्यादा है. इसमें भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जहां 146 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं. वहीं, इस लिस्ट में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है और विश्व का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 34 से ज्यादा की जनसंख्या के साथ तीसरे नंबर पर है. लेकिन आज हम आपको दुनिया की आबादी के बारे में नहीं बल्कि यह बताने जा रहे हैं कि दुनिया के किस देश में हर घंटे के हिसाब से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं.
द ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन में प्रति घंटे होने वाली मौतों की संख्या 1,000 से ज्यादा है.
दुनिया में हर घंटे सबसे ज्यादा मौतों वाले टॉप-3 देश
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला देश है, जहां हर घंटे करीब 1,221 लोग अपनी जान गंवाते हैं. यह आंकड़ा चीन की बड़ी आबादी और वहां के स्वास्थ्य संबंधी चुनातियों को दिखाते हैं.
इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां प्रति घंटे लगभग 1,069 लोगों की मौत होती है. देश में हर घंटे जान गंवाने वाले लोगों की इतनी बड़ी संख्या देश की आबादी और स्वास्थ्य के अलावा अन्य चुनौतियों को दर्शाती है. वहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका कुल जनसंख्या के साथ-साथ हम घंटे सबसे ज्यादा लोगों के मरने वाली लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर है, जहां हर घंटे कुल 332 लोग जान गंवा देते हैं.
टॉप-10 में दुनिया के कौन-कौन से देश शामिल
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर घंटे सबसे ज्यादा लोगों के मरने वाले देश की लिस्ट में नाइजीरिया 313 लोगों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया 238 लोगों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. वहीं, रूस हर घंटे 198 लोगों की मौत के साथ छठवें नंबर पर है.
जबकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लिस्ट में 181 मौतों के साथ सातवें स्थान पर, जापान 180 लोगों के साथ आठवें स्थान पर, ब्राजील 167 लोगों की मौत के साथ नौवें और जर्मनी 108 लोगों के आंकड़े के साथ 10वें नंबर पर काबिज है.
