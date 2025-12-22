ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे

साल के आखिरी महीने थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक एक के बाद एक फिल्मों की एंट्री होते जा रही है. ओटीटी की बात करें तो यहां ऑडियंस अपने घर बैठे हर जॉनर की फिल्मों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं. बॉलीवुड के साथ साउथ और हॉलीवुड की मूवीज दर्शकों के वॉचलिस्ट का हिस्सा बन चुकी है.

इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ओटीटी पर कौन सी फिल्मों को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया. यहां है पूरी लिस्ट.

ओटीटी पर किसे मिले सबसे ज्यादा व्यूज

1. थामा

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना की ये हॉरर कॉमेडी दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई थी. सिनेमहॉल्स में बंपर कमाई करने की बाद इसे 16 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया. रिलीज के बाद से ही ये दर्शकों की फेवरेट बन गई और इसे ओटीटी पर बहुत पसंद किया जा रहा है. औरमेक्स मीडिया के अनुसार बीते हफ्ते फिल्म को 3.1 मिलियन व्यूज मिले.



2. द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना की ये तेलुगु फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. एक महीने बाद यानी 5 दिसंबर को फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. भले मूवी थिएटर्स में फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर इसे दर्शकों की बहुत तारीफ मिल रही है. फिल्म की कहानी ऐसी है जो आपके होश उड़ा दे. इसमें इतने शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप खुद दंग रह जाएंगे. औरमेक्स मीडिया के अनुसार लास्ट वीक इस मूवी को 2.3 मिलियन लोगों ने ओटीटी पर एंजॉय किया.



3. कांथा

दुल्कर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को 40 करोड़ के बजट से बनाया गया लेकिन बाक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाई. अब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया है जहां इसे ऑडियंस का मिक्सड रिस्पॉन्स मिला. इसकी कहानी सिनेमा इंडस्ट्री पर बेस्ड है जिसमें राणा दग्गूबती ने भी अहम भूमिका निभाई है. बता दें, नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म को बीते हफ्ते 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेक्निंग

टॉम क्रूज इथन हंट के किरदार में खूब वाहवाही बटोर चुके हैं. इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार फैंस को बेसब्री से था. इंडियन ऑडियंस के बीच भी इस हॉलीवुड एक्शन मूवी की पॉपुलैरिटी कमाल की रही. बॉक्स ऑफिस पर सबको इंप्रेस करने के बाद जब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया तो इसका स्पार्क फीका पड़ गया. औरमेक्स मीडिया के अनुसार ओटीटी पर सबसे ज्यादा व्यूज वाले मूवीज की लिस्ट में 1.3 मिलियन व्यूज के साथ इसने चौथा पोजीशन हासिल किया है.



5. रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स

इस लिस्ट के आखिर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इन्वेस्टिगेटिव मूवी का नाम शामिल है. ये फिल्म डिटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ड्रामा लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. 19 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई और दो ही दिनों में इसने ऑडियंस का ध्यान खींच लिया. 19 से 21 दिसंबर के बीच फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.