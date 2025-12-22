हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Powerful Passport: दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का, जान लीजिए भारत का नंबर?

Most Powerful Passport: दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का, जान लीजिए भारत का नंबर?

Most Powerful Passport: अगर पासपोर्ट की ताकत की बात करें तो ताजा रैंकिंग के मुताबिक एशियाई देश सबसे आगे चल रहे हैं. आइए जानते हैं लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है और भारत कहां खड़ा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Most Powerful Passport: अगर पासपोर्ट की ताकत की बात करें तो ताजा रैंकिंग के मुताबिक एशियाई देश सबसे आगे चल रहे हैं. आइए जानते हैं लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है और भारत कहां खड़ा है.

Most Powerful Passport: तेजी से जुड़ती दुनिया में पासपोर्ट की ताकत इस बात को तय करती है कि नागरिक कितनी आजादी से सीमाओं के पार यात्रा कर सकते हैं. 2025 की रैंकिंग में ग्लोबल मोबिलिटी पावर में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं की पासपोर्ट की ताकत में कौन सा देश सबसे ऊपर है और भारत के क्या स्थिति है.

सिंगापुर दुनिया भर में नंबर एक स्थान पर है. इसका पासपोर्ट 193 देश में वीजा फ्री एक्सेस देता है. इस वजह से यह 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन चुका है.
सिंगापुर दुनिया भर में नंबर एक स्थान पर है. इसका पासपोर्ट 193 देश में वीजा फ्री एक्सेस देता है. इस वजह से यह 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन चुका है.
इंडेक्स में सबसे ऊपर एशिया का बढ़ता प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है. दक्षिण कोरिया 190 डेस्टिनेशन तक एक्सेस के साथ दूसरे स्थान पर है. उसके बाद जापान 189 देशों के साथ तीसरे स्थान पर है.
इंडेक्स में सबसे ऊपर एशिया का बढ़ता प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है. दक्षिण कोरिया 190 डेस्टिनेशन तक एक्सेस के साथ दूसरे स्थान पर है. उसके बाद जापान 189 देशों के साथ तीसरे स्थान पर है.
Published at : 22 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Powerful Passport India Passport Passport Ranking

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
