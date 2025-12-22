हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 संस्करण की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है. इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे, जानिए उनके मैच कब और किसके साथ हैं.

By : शिवम | Updated at : 22 Dec 2025 05:19 PM (IST)
विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट 'ए' का टूर्नामेंट है, जिसे बीसीसीआई आयोजित करता है. इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट का इंतजार फैंस उत्सुकता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे. कोहली ने आखिरी बार इसमें 2010 में खेला था, जब वह अपने करियर के शुरुआती दौर में थे. रोहित भी सालों बाद इसमें खेलने जा रहे हैं. जानिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट और रोहित किन मैचों में खेलेंगे.

विराट कोहली 15 साल बाद और रोहित शर्मा 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरेंगे. दोनों ही दिग्गज टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, वह अब ओडीआई खेलते हैं. विजय हजारे ट्रॉफी भी ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दोनों के लिए ये टूर्नामेंट खास होगा, हालांकि दोनों ही पिछली सीरीज में अच्छी फॉर्म में नजर आए थे. डीडीसीए बता चुका है कि विराट कोहली और ऋषभ पंत ने अपनी उपलब्धता कन्फर्म कर दी है, एसोसिएशन पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा भी कर चुका है.

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली कौन से मैच खेलेंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 में दिल्ली की टीम को ग्रुप डी में रखा गया है, इस ग्रुप में दिल्ली के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, रेलवे, सौराष्ट्र और सर्विसेज की टीमें हैं. डीडीसीए ने अपने पहले 2 मुकाबलों के लिए टीम का एलान किया है, ऋषभ पंत कप्तान हैं और उपकप्तान आयुष बडोनी को चुना गया है. विराट कोहली को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, डीडीसीए ने बताया कि उन्होंने अपनी उपलब्धता कन्फर्म कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक विराट शुरुआत के 2 मैचों में खेलेंगे. बता दें कि 11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज भी शुरू हो रही है.

दिल्ली का शेड्यूल

  • 24 दिसंबर, 2025: बनाम आंध्र प्रदेश (बेंगलुरु में)
  • 26 दिसंबर, 2025: बनाम गुजरात (बेंगलुरु में)
  • 29 दिसंबर, 2025: बनाम सौराष्ट्र (अलुर में)
  • 31 दिसंबर, 2025: बनाम ओडिशा (अलुर में)
  • 3 जनवरी, 2026: बनाम सर्विसेज (बेंगलुरु में)
  • 6 जनवरी, 2026: बनाम रेलवे (अलुर में)
  • 8 जनवरी, 2026: बनाम हरियाणा (बेंगलुरु में)

रोहित शर्मा भी खेलेंगे पहले 2 मैच

मुंबई टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ग्रुप सी में शामिल है, उनके साथ इस ग्रुप में सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा भी शुरूआती दो मैच ही खेलेंगे. देखें मुंबई के ग्रुप स्टेज के मुकाबलों का शेड्यूल.

  • 24 दिसंबर 2025: बनाम सिक्किम (जयपुर में)
  • 26 दिसंबर 2025: बनाम उत्तराखंड (जयपुर में)
  • 29 दिसंबर 2025: बनाम छत्तीसगढ़ (जयपुर में)
  • 31 दिसंबर 2025: बनाम गोवा (जयपुर में)
  • 3 जनवरी 2026: बनाम महाराष्ट्र (जयपुर में)
  • 6 जनवरी 2026: बनाम हिमाचल प्रदेश (जयपुर में)
  • 8 जनवरी 2026: बनाम पंजाब (जयपुर में)

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में 13 मैचों में 68.25 की औसत से 819 रन बनाए हैं. कोहली का स्ट्राइक रेट 106.08 है, उनके नाम 4 शतक हैं. रोहित की बात करें तो उन्होंने 18 मैचों में 38.7 की औसत के साथ 581 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा के नाम विजय हजारे ट्रॉफी में 1 शतक और 3 अर्धशतक हैं.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 22 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy Delhi Cricket Team Indian Domestic Cricket VIRAT KOHLI Rohit SHarma Vijay Hazare Trophy 2025-26
