'किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान

अरावली को लेकर मचे घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने ऐलान किया है कि अरावली को लेकर किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी. सीएम ने कहा कि खनन का कोई नया पट्टा भी जारी नहीं किया जाएगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार (22 दिसंबर) को झालावाड़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. सीएम ने कहा कि अशोक गहलोत समेत कांग्रेस पार्टी के नेता से सेव अरावली की डीपी लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. डीपी बदलने भर से अरावली नहीं बचेगी, बल्कि उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोगों को बरगलाने का भी आरोप लगाया.

बता दें कि राजस्थान में आज अरावली के मुद्दे को लेकर एक दर्जन से ज्यादा जिलों में प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ. उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा के आज के ऐलान के बाद विरोध कुछ कम हो सकता है.

उम्मीद करते हैं बयान पर कायम रहेंगे सीएम- कांग्रेस

हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सियासी निशाना भी साधा है. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम भजनलाल ने दिल्ली से पर्ची आए बिना अपनी मर्जी से कोई बात कही है. हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने इस बयान पर कायम रहेंगे, अरावली को लेकर केंद्र की सरकार ने नियमों में जो बदलाव किया है, उसे वह दबाव डलवाकर फिर से चेंज करने का काम करेंगे.

नेता विपक्ष टीकाराम जूली के मुताबिक पूरे प्रदेश में हो रहे जन आंदोलन के दबाव की वजह से ही सीएम को यह ऐलान करना पड़ा है, अगर सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी.

आंदोलन थमने की उम्मीद

बहरहाल सीएम भजनलाल शर्मा के आज के बयान के बाद अरावली को लेकर राजस्थान में मचा घमासान कुछ थमने की उम्मीद जताई जा रही है. कहा जा सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अरावली को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है कि कांग्रेस को भी स्वागत के लिए मजबूर होना पड़ा है.