विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल

विटामिन B12 मानव शरीर के लिए एक जरूरी विटामिन है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और कमजोरी दूर करने के लिए जरूरी है. अगर आपको भी थकावट, सुस्ती या शरीर में दिन भर कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है. अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे शरीर में कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित फूड्स के जरिए मिलता है, जिसमें दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, अंडे और मांस शामिल हैं. अगर आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी फूड प्रोडक्ट्स खाने के बजाय शाकाहारी भोजन से ही विटामिन B12 लेना चाहते हैं, तो हम ऐसे 5 फलों के बारे में बता रहे हैं, जिनके सेवन से शरीर में विटामिन B12 का संतुलन बना रहता है.

क्या फलों से विटामिन B12 मिल सकता है?

वैसे तो फल विटामिन B12 के मुख्य स्रोतों में से नहीं हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे जरूर हैं, जिनसे शरीर में विटामिन B12 की मात्रा सही बनी रहती है.

सेब

सेब हमारे शरीर को रोगों और बीमारियों से लड़ने में एक सुपर फ्रूट की तरह काम करता है. यह फल फाइबर और विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में विटामिन B12 को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती.

संतरा

संतरा मानव शरीर को जरूरी विटामिन प्रदान करता है. यह विटामिन C से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है. संतरा विटामिन B12 को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है.

अनार

अनार शरीर के लिए बेहद फायदेमंद फल है और किसी भी बीमारी से रिकवरी के दौरान डॉक्टर अनार के सेवन की सलाह देते हैं. हालांकि यह विटामिन B12 का मुख्य स्रोत नहीं है, लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं. अनार शरीर में विटामिन B12 जैसे कार्य करने में सहायक होता है.

केला

केला हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी फल है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पोटैशियम होता है, जो जरूरी पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है.

अमरूद

अमरूद शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बनाए रखने में सहायक होता है. हालांकि इसमें विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन A, विटामिन K, फोलिक एसिड और पोटैशियम मौजूद होते हैं, जो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं.

विटामिन B12 के शरीर में फयदे

विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. अगर शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है. विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने और उन्हें सही तरीके से काम करने में मदद करता है. यह नर्व सेल्स पर माइलिन शीथ नाम की सुरक्षा परत बनाने में मदद करता है और खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, जिससे शरीर में थकावट और कमजोरी नहीं होती और स्फूर्ति बनी रहती है.

