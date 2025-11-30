एक्सप्लोरर
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
जहां करोड़ों की समृद्धि जेब में हो, वहां सड़कों पर साइकिल की घंटी क्यों गूंजती है, कार के हॉर्न क्यों नहीं? क्योंकि इस देश ने साबित कर दिया है विकास इंजनों से नहीं, पैडल से भी मुमकिन है. आइए जानें.
एक ऐसा देश जहां अमीरी आसमान छूती है, बैंक बैलेंस करोड़ों में है और टेक्नोलॉजी दुनिया को दिशा देती है, फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर आम ऑफिस कर्मचारी तक साइकिल की सीट पकड़कर ही पैडल मारते हुए निकलते हैं. आखिर ऐसा क्या राज है कि दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक अपने नेताओं को भी दो पहियों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है? जवाब उतना सीधा नहीं जितना दिखता है. आइए जानें.
Published at : 30 Nov 2025 05:13 PM (IST)
