एक्सप्लोरर
China Property Rights: इस देश में चाहकर भी कोई नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी, घर से लेकर खेती की जमीन तक सब पर होता है सरकार का हक
China Property Rights: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर वहां के लोग जमीन खरीद ही नहीं सकते. आइए जानते हैं कौन सा है यह देश और क्या है इसके पीछे की वजह.
China Property Rights: सोचिए कि आप एक घर, खेत या फिर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदना चाहते हैं लेकिन कानूनन आप ऐसा कर ही नहीं सकते. इसकी वजह बजट नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए है कि सरकार किसी को भी जमीन का मालिकाना हक नहीं देती. दरअसल यह चीन की हकीकत है. यहां पर या तो जमीन राज्य के स्वामित्व में है या फिर ग्रामीण सामूहिक के स्वामित्व में. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का पूरा सच.
