बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
China Property Rights: इस देश में चाहकर भी कोई नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी, घर से लेकर खेती की जमीन तक सब पर होता है सरकार का हक

China Property Rights: इस देश में चाहकर भी कोई नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी, घर से लेकर खेती की जमीन तक सब पर होता है सरकार का हक

China Property Rights: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर वहां के लोग जमीन खरीद ही नहीं सकते. आइए जानते हैं कौन सा है यह देश और क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Nov 2025 02:42 PM (IST)
China Property Rights: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर वहां के लोग जमीन खरीद ही नहीं सकते. आइए जानते हैं कौन सा है यह देश और क्या है इसके पीछे की वजह.

China Property Rights: सोचिए कि आप एक घर, खेत या फिर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदना चाहते हैं लेकिन कानूनन आप ऐसा कर ही नहीं सकते. इसकी वजह बजट नहीं है बल्कि ऐसा इसलिए है कि सरकार किसी को भी जमीन का मालिकाना हक नहीं देती. दरअसल यह चीन की हकीकत है. यहां पर या तो जमीन राज्य के स्वामित्व में है या फिर ग्रामीण सामूहिक के स्वामित्व में. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का पूरा सच.

1/6
चीन के संविधान में यह साफ तौर से कहा गया है कि सरकार या फिर ग्रामीण समूह सारी जमीन के मालिक हैं. अब चाहे वह शहर की गगनचुंबी इमारत हो या फिर गांव के खेत, कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिकाना हक रख ही नहीं सकता.
चीन के संविधान में यह साफ तौर से कहा गया है कि सरकार या फिर ग्रामीण समूह सारी जमीन के मालिक हैं. अब चाहे वह शहर की गगनचुंबी इमारत हो या फिर गांव के खेत, कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिकाना हक रख ही नहीं सकता.
2/6
शहरों में जमीन का हर वर्ग इंच राज्य के ही स्वामित्व में होता है. जब भी कोई बीजिंग या फिर शंघाई में घर या फिर अपार्टमेंट खरीदता है तो उसे जमीन का मलिकाना हक नहीं मिलता बल्कि राज्य द्वारा दिया गया एक दीर्घकालिक उपयोग लाइसेंस मिलता है.
शहरों में जमीन का हर वर्ग इंच राज्य के ही स्वामित्व में होता है. जब भी कोई बीजिंग या फिर शंघाई में घर या फिर अपार्टमेंट खरीदता है तो उसे जमीन का मलिकाना हक नहीं मिलता बल्कि राज्य द्वारा दिया गया एक दीर्घकालिक उपयोग लाइसेंस मिलता है.
3/6
ज्यादातर आवासीय भूमि इस्तेमाल के अधिकार 70 साल के लिए जारी किए जाते हैं. कमर्शियल भूमि 40 साल के लिए और इंडस्ट्रियल भूमि 50 साल के लिए दी जा सकती है. जैसे ही यह अवधि समाप्त हो जाती है जमीन राज्य को वापस मिल जाती है जब तक कि इसका नवीनीकरण न किया जाए. नवीनीकरण के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है.
ज्यादातर आवासीय भूमि इस्तेमाल के अधिकार 70 साल के लिए जारी किए जाते हैं. कमर्शियल भूमि 40 साल के लिए और इंडस्ट्रियल भूमि 50 साल के लिए दी जा सकती है. जैसे ही यह अवधि समाप्त हो जाती है जमीन राज्य को वापस मिल जाती है जब तक कि इसका नवीनीकरण न किया जाए. नवीनीकरण के लिए भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है.
4/6
अगर आप चीन में कोई भी फ्लैट या फिर विला खरीदते हैं तो उसकी भौतिक संरचना दीवार, फर्श और छत आपकी होती है लेकिन उसके नीचे की जमीन बिल्कुल नहीं. यही अंतर है कि चीन की रियल एस्टेट व्यवस्था बिक्री की बजाय लंबी लीज की तरह ज्यादा काम करती है.
अगर आप चीन में कोई भी फ्लैट या फिर विला खरीदते हैं तो उसकी भौतिक संरचना दीवार, फर्श और छत आपकी होती है लेकिन उसके नीचे की जमीन बिल्कुल नहीं. यही अंतर है कि चीन की रियल एस्टेट व्यवस्था बिक्री की बजाय लंबी लीज की तरह ज्यादा काम करती है.
5/6
अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कृषि भूमि पर सामूहिक रूप से ग्राम समितियों का अधिकार होता है. किसान केवल जमीन पर खेती करने का ही अधिकार रखते हैं. किसान कानूनी तौर पर इसे बेच, गिरवी या फिर हस्तांतरित नहीं कर सकते.
अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कृषि भूमि पर सामूहिक रूप से ग्राम समितियों का अधिकार होता है. किसान केवल जमीन पर खेती करने का ही अधिकार रखते हैं. किसान कानूनी तौर पर इसे बेच, गिरवी या फिर हस्तांतरित नहीं कर सकते.
6/6
70 साल का समय समाप्त हो जाने पर मकान मालिकों को वहां पर रहना जारी रखने के लिए अपने पट्टे का नवीनीकरण करना होता है. वैसे तो सरकार अक्सर विस्तार की अनुमति खुद ही दे देती है लेकिन कानूनी ढांचा राज्य को नवीनीकरण शुल्क लेने की अनुमति देता है.
70 साल का समय समाप्त हो जाने पर मकान मालिकों को वहां पर रहना जारी रखने के लिए अपने पट्टे का नवीनीकरण करना होता है. वैसे तो सरकार अक्सर विस्तार की अनुमति खुद ही दे देती है लेकिन कानूनी ढांचा राज्य को नवीनीकरण शुल्क लेने की अनुमति देता है.
Published at : 14 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Tags :
China Property Rights China Land Agriculture Rules

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
प्राइवेसी पॉलिसी

