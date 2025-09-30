आपके पास हैं 1000 करोड़ रुपये तो क्या खरीद सकते हैं पर्सनल फाइटर जेट, जान लें नियम

सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कारण ऐसे विमानों पर सख्त पाबंदी है. इनका इस्तेमाल सिर्फ सेनाओं तक सीमित होता है. लेकिन पुराने या डिमिलिटेराइज्ड ( यानि हथियार हटाए गए) विमानों को कुछ मामलों में निजी तौर पर लोग खरीद सकते हैं. इन्हें अक्सर म्यूजियम, एयर शो या शौकिया उड़ानों के लिए लिया जाता है.