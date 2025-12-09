छतरपुर: होटल में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 3 कर्मचारियों की मौत, 5 की हालत नाजुक

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित एक होटल में कथित तौर पर जहरीला भोजन खाने से 3 कर्मचारियों की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई. इस बीच 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. अधिकारियों ने मंगलवार (9 दिसंबर) को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों की हालत गंभीर है. उनमें 3 शासकीय मेडिकल कॉलेज की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में और दो वेंटीलेटर पर हैं. इनकी हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है.

मामले पर अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय गौतम रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद 8 कर्मचारी सोमवार (8 दिसंबर) की रात बीमार हो गए थे. जिन्हें पहले खजुराहो के शासकीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ. जिसके बाद उन्हें ग्वालियर स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया.

छतरपुर जिला प्रशासन ने एक बयान में 3 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि की है. मृतकों के परिजनों के लिए तत्काल 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि की मंजूरी दी है. बयान के अनुसार मृतकों की पहचान प्रागीलाल कुशवाहा, गिरिजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा के रूप में की गई है.

प्रशासन ने जांच के लिए भेजा जहरीला भोजन

प्रशासन ने घटना सामने आने के बाद कथित जहरीला भोजन को जांच के लिए भेज दिया है. छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि खजुराहो से जहरीला भोजन के सेवन से बीमार हुए 8 लोगों को सोमवार (8 दिसंबर) की रात यहां भर्ती कराया गया था.

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने दी यह जानकारी

सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया कि मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया. मृतका गिरिजा रजक के रिश्तेदार विनोद श्रीवास ने ग्वालियर में 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि सोमवार की दोपहर को सभी कर्मचारियों ने खाना खाया और इसके आधे घंटे बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी.

उन्होंने कहा कि पहले सभी को खजुराहो के एक अस्पताल ले जाया गया और फिर छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें ग्वालियर स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया.

सिविल सर्जन ने की 3 की मौतों की पुष्टि

सिविल सर्जन ने कहा कि यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई और 5 की स्थिति गंभीर बनी हुई है. ग्वालियर शासकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ पदाधिकारी और चिकित्सक डॉ. एमएल माहौर ने बताया कि छतरपुर से 8 मरीज ग्वालियर आए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 5 भर्ती हैं.

उन्होंने कहा कि इसमें से 3 आईसीयू में हैं और दो वेंटीलेटर पर हैं. इन सभी की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनकी मौत हुई है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी हो सकेगी लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है. उसके मुताबिक ये सभी जहरीले भोजन के शिकार हुए हैं.